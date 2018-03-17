Шальке Коноплянки вырвался на вторую строчку, шесть голов в матче Боруссии. Результаты матчей чемпионата Германии

17 марта состоялись матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Евгений Коноплянка в очередной раз не принимал участия в победе над аутсайдером чемпионата, оставшись на скамейке запасных. Более того, Шальке имел все шансы проиграть, но на 76-й минуте Пол Верхаг не реализовал пенальти. Уже на 90-й минуте Кнохе срезал мяч в свои ворота - команда Коноплянки забирает три очка и вырывается на вторую строчку.

Вольфсбург - Шальке 0:1

Голы: Кнохе, 90 (автогол)

Настоящую "перестрелку" устроили менхенгладбахская Боруссия и Хоффенхайм. При чем, забивали команды в строгой последовательности - гости выходили вперед, а хозяева отыгрывались. Дошло все до того, что Маттиасу Гинтеру пришлось сравнивать счет аж на 90-й минуте - ассистировал ему экс-хавбек киевского Динамо Раффаел.

Боруссия М — Хоффенхайм 3:3

Голы: Дрмич, 33, Штиндль, 72, Гинтер, 90 — Хубнер, 13, Крамарич, 58 (пенальти), Гриллитч, 73

Результаты матчей:

Айнтрахт Ф — Майнц 3:0

Голы: Боатенг, 6, Йович, 23, Ребич, 41

Аугсбург - Вердер 1:3

Голы: Хедира, 63 — Белфодил, 5, 40, Крузе, 8

Гамбург - Герта 1:2

Голы: Дуглас, 25 — Лазаро, 56, Калу, 63

В прошлом туре Дортмундская Боруссия на последних секундах вырвала победу над Айнтрахтом.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА