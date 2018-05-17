Звезды мирового футбола проведут турнир на Крещатике перед финалом Лиги чемпионов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Финал Лиги чемпионов разогреет турнир звезд мирового футбола

Финал Лиги чемпионов разогреет турнир звезд мирового футбола

На Крещатике состоится турнир с участием легенд мирового футбола перед финалом Лиги чемпионов.

25 мая на главной улице столице Украины сыграют четыре команды: легенды Реала, легенды Ливерпуля, Шевченко и друзья, легенды Лиги чемпионов.

В команде легенд Реала будут представлены Роберто Карлос, Луиш Фигу, Предраг Миятович, Давор Шукер, за Ливерпуль сыграют Дэвид Джеймс, Луис Гарсия, Робби Фаулер. В команде Андрея Шевченко будут Александр Шовковский, Сергей Ребров, Кларенс Зеедорф, в сборной легенд Лиги чемпионов - Марко Матерацци, Жозе Босингва и Деку.

Полные составы команд:

Легенды Реала

Ежи Дудек
Мичел Сальгадо
Альваро Арбелоа
Роберто Карлос
Луиш Фигу
Кристиан Карамбе
Клод Макелеле
Эстебан Камбьяссо
Предраг Миятович
Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо

Легенды Ливерпуля

Дэвид Джеймс
Владимир Шмицер
Патрик Бергер
Стив Макманаман
Джейсон Макэйтир
Луис Гарсия
Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш

Шевченко и друзья

Александр Шовковский
Евгений Левченко
Ия Андрущак
Кларенс Зеедорф
Сергей Ребров
Андрей Шевченко
Билли Уингроу (фристайлер)
Джереми Линч (фристайлер)

Тренеры: Владимир и Виталий Кличко

Легенды Лиги чемпионов

Витор Байя
Жозе Боcингва
Марсель Десайи
Марко Матерацци
Алекс Скотт
Деку
Гаиска Мендьета
Селия Шашич
Хенрик Ларссон
Юнные чемпионы adidas

Тренер: Рууд Гуллит

Турнир пройдет с 16:00 по 20:00 25 мая.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финал ЛЧ 2018 ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове