Звезды мирового футбола проведут турнир на Крещатике перед финалом Лиги чемпионов

На Крещатике состоится турнир с участием легенд мирового футбола перед финалом Лиги чемпионов.
25 мая на главной улице столице Украины сыграют четыре команды: легенды Реала, легенды Ливерпуля, Шевченко и друзья, легенды Лиги чемпионов.
В команде легенд Реала будут представлены Роберто Карлос, Луиш Фигу, Предраг Миятович, Давор Шукер, за Ливерпуль сыграют Дэвид Джеймс, Луис Гарсия, Робби Фаулер. В команде Андрея Шевченко будут Александр Шовковский, Сергей Ребров, Кларенс Зеедорф, в сборной легенд Лиги чемпионов - Марко Матерацци, Жозе Босингва и Деку.
Полные составы команд:
Легенды Реала
Ежи Дудек
Мичел Сальгадо
Альваро Арбелоа
Роберто Карлос
Луиш Фигу
Кристиан Карамбе
Клод Макелеле
Эстебан Камбьяссо
Предраг Миятович
Давор Шукер
Тренер: Эмилио Бутрагеньо
Легенды Ливерпуля
Дэвид Джеймс
Владимир Шмицер
Патрик Бергер
Стив Макманаман
Джейсон Макэйтир
Луис Гарсия
Робби Фаулер
Тренер: Иан Раш
Шевченко и друзья
Александр Шовковский
Евгений Левченко
Ия Андрущак
Кларенс Зеедорф
Сергей Ребров
Андрей Шевченко
Билли Уингроу (фристайлер)
Джереми Линч (фристайлер)
Тренеры: Владимир и Виталий Кличко
Легенды Лиги чемпионов
Витор Байя
Жозе Боcингва
Марсель Десайи
Марко Матерацци
Алекс Скотт
Деку
Гаиска Мендьета
Селия Шашич
Хенрик Ларссон
Юнные чемпионы adidas
Тренер: Рууд Гуллит
Турнир пройдет с 16:00 по 20:00 25 мая.
Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.
НВ
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