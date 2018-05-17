Звезды мирового футбола проведут турнир на Крещатике перед финалом Лиги чемпионов

На Крещатике состоится турнир с участием легенд мирового футбола перед финалом Лиги чемпионов.

25 мая на главной улице столице Украины сыграют четыре команды: легенды Реала, легенды Ливерпуля, Шевченко и друзья, легенды Лиги чемпионов.

В команде легенд Реала будут представлены Роберто Карлос, Луиш Фигу, Предраг Миятович, Давор Шукер, за Ливерпуль сыграют Дэвид Джеймс, Луис Гарсия, Робби Фаулер. В команде Андрея Шевченко будут Александр Шовковский, Сергей Ребров, Кларенс Зеедорф, в сборной легенд Лиги чемпионов - Марко Матерацци, Жозе Босингва и Деку.

Полные составы команд:

Легенды Реала

Ежи Дудек

Мичел Сальгадо

Альваро Арбелоа

Роберто Карлос

Луиш Фигу

Кристиан Карамбе

Клод Макелеле

Эстебан Камбьяссо

Предраг Миятович

Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо

Легенды Ливерпуля

Дэвид Джеймс

Владимир Шмицер

Патрик Бергер

Стив Макманаман

Джейсон Макэйтир

Луис Гарсия

Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш

Шевченко и друзья

Александр Шовковский

Евгений Левченко

Ия Андрущак

Кларенс Зеедорф

Сергей Ребров

Андрей Шевченко

Билли Уингроу (фристайлер)

Джереми Линч (фристайлер)

Тренеры: Владимир и Виталий Кличко

Легенды Лиги чемпионов

Витор Байя

Жозе Боcингва

Марсель Десайи

Марко Матерацци

Алекс Скотт

Деку

Гаиска Мендьета

Селия Шашич

Хенрик Ларссон

Юнные чемпионы adidas

Тренер: Рууд Гуллит

Турнир пройдет с 16:00 по 20:00 25 мая.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

НВ