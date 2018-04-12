Виталия Кличко пригласили на жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко представит столицу Украины в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2018 года во время жеребьевки полуфинала турнира.

Как сообщает официальный сайт КГГА, чиновник примет участие в церемонии определения соперников на следующей стадии главного еврокубка, которая состоится в 14.00 по киевскому времени 13 апреля в швейцарском Ньоне.

Помогать в проведении жеребьевки будет посол Лиги чемпионов в Киеве, наставник сборной Украины Андрей Шевченко, а также экс-футболист Ромы Франческо Тотти.

Финал самого престижного клубного турнира Европы состоится 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский.

Накануне определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2017/2018. В четверку лучших пробились английский Ливерпуль, итальянская Рома, испанский Реал и немецкая Бавария.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в жеребьевке четвертьфинала главного еврокубка.