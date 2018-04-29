Виталий Кличко и Андрей Шевченко стали героями проморолика к финалу Лиги чемпионов

Виталий Кличко и Андрей Шевченко приглашают всех посетить главное футбольное событие этой весны

Мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер национальный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко снялись в проморолике, посвященном проведению финала Лиги чемпионов в Киеве.

В видео Шевченко наносит удар по мячу с одной из высоток Киева, затем мяч летит возле главных достопримечательностей столицы и в конце ролика Кличко ловит его на НСК Олимпийский.

"Друзья! Киев готовится к большому спортивному событию, которое будет принимать впервые, - финала Лиги чемпионов УЕФА. Ждем около 100 тысяч гостей, которые посетят наш город...", - написал Кличко на своей странице в Facebook, опубликовав видео.