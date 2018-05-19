В киевском метро перед финалом Лиги чемпионов появился вагон-стадион

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Один из вагонов в киевском метро стилизирован под стадион
Фото: Kyiv Metro via Twitter

Один из вагонов в киевском метро стилизирован под стадион

С 19 мая в киевском метро будет курсировать специальный вагон-стадион.

Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена, такой подарок болельщикам подготовили к финалу Лиги чемпионов. Сидячие места в вагоне сделаны в стиле сидений на стадионе, а пол стилизирован под футбольный газон. На стенах вагона есть макет табло.

Напомним, 25 мая на Крещатике состоится турнир с участием легенд мирового футбола перед финалом Лиги чемпионов. На главной улице столице Украины сыграют четыре команды: легенды Реала, легенды Ливерпуля, Шевченко и друзья, легенды Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

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