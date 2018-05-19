В киевском метро перед финалом Лиги чемпионов появился вагон-стадион

Один из вагонов в киевском метро стилизирован под стадион

С 19 мая в киевском метро будет курсировать специальный вагон-стадион.

Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена, такой подарок болельщикам подготовили к финалу Лиги чемпионов. Сидячие места в вагоне сделаны в стиле сидений на стадионе, а пол стилизирован под футбольный газон. На стенах вагона есть макет табло.

Go go go! Ole ole ole! Відсьогодні у підземці курсуватиме вагон-стадіон!



Подарунок для пасажирів підготувала компанія Мастеркард спільно з метрополітеном.



Користуйтеся безконтактними картками для оплати проїзду! Економте свій час та встигайте на всі футбольні події у місті! pic.twitter.com/HZxX2HG2PY — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 19 травня 2018 р.

Напомним, 25 мая на Крещатике состоится турнир с участием легенд мирового футбола перед финалом Лиги чемпионов. На главной улице столице Украины сыграют четыре команды: легенды Реала, легенды Ливерпуля, Шевченко и друзья, легенды Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.