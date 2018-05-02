УЕФА уличил во лжи главу Федерации футбола Украины - медиа

Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) опроверг заявление президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко о том, что организация рассматривала вопрос переноса финала Лиги чемпионов-2018 из Киева в связи с делом об отказе Динамо играть в Мариуполе, сообщает Спорт-Экспресс в Украине.

Согласно ответу департамента УЕФА по связям с общественностью и СМИ, Союз "не рассматривал вопрос переноса финалов Лиги чемпионов в связи с мариупольским делом".

Также в нем говорится, что отсутствие крыши на стадионе Динамо имени Лобановского хоть и не является идеальным, все-таки "не побуждало УЕФА к рассмотрению возможности изменения места проведения женского финала Лиги чемпионов".

Ранее Павелко заявил о том, что в УЕФА его спрашивали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Киева, если в Украине небезопасно играть, после того, как Динамо отказалось играть в Мариуполе с местным одноименным клубом из-за опасений по поводу близости города к зоне боевых действий.

Также глава ФФУ рассказал, что владельцы Динамо братья Суркисы одалживают деньги на содержание Динамо у многих олигархов. Вместе с тем, функционер обвинил братьев Суркисов в том, что при этом у них находятся средства на "заказные" материалы против него самого и его организации.

В ответ президент Динамо Игорь Суркис назвал слова Павелко ложью.