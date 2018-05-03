Свистуны свистком не справляются. Реакция соцсетей на выход Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

Ливерпуль проиграл на выезде Роме, но вышел в финал Лиги чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу выхода Ливерпуля в финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Нам совершенно точно повезло с финалом Лиги Чемпионов. Супер пара, из всех возможных, на мой вкус, лучшая. — Fedor Pogorelov (@fpogo23) 2 мая 2018 г.

Очень убедительно сегодня играл Ливерпуль. Почти ничего у своих ворот не дал создать. И судьи ни разу не ошиблись. — Stanislaw Minin (@stan_minin) 2 мая 2018 г.

Отличный финал. Кто бы ни выиграл - будет приятно.

С одной стороны, за Криштиану, Зидана и рекорд Реала.

С другой: за Салаха, Клоппа и возрождение ‘Ливерпуля’. — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 2 мая 2018 г.

Київ можна привітати і водночас пожаліти. Гроші тектимуть рікою, але наслідки від дводенного візиту цих (!) фанів будуть розгрібати довше. #UCL #UCLfinal — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 2 мая 2018 г.

Такого ганебного суддіства, як у цьому сезоні ЛЧ, не було з ЧС-2002 імені Байрона Морено. — Yevgen Blazhko (@evg_bl) 2 мая 2018 г.

Вот вчера как-то нерв игры чувствовался больше,не?Несмотря на гораздо больше возможно результативных ошибок судЕЙ.Просто сама Рома не верила в чудо.Голы Наинголана и «радость» после них лучшая иллюстрация всего происходящего на поле.Скука... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 2 мая 2018 г.

Главный итог полуфиналов: некоторые свистуны свистком откровенно не справляются со скоростями. А финал отличный будет, жду с нетерпением. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 2 мая 2018 г.

ВИ-ДЕ-О-ПОВ-ТО-РЫ.

И точка.

Будущее - уже настоящее. — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 2 мая 2018 г.

Полная деградация футбольной защиты. В двух полуфиналах. Все для зрителей)! — Kazansky Den (@kazanskyden79) 2 мая 2018 г.

А как сегодня лучший футболист мира сыграл? А то я что-то пропустил. — Павел Занозин (@zanozin) 2 мая 2018 г.

Только не нужно говорить, что Рома была близка к камбэку, не была. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 2 мая 2018 г.

Раньше, конечно, было хорошо: попало в руку в штрафной - жди точку. Поэтому и прятали за спину. Сейчас же - расстояние. Надежная отмазка. — Vasiliy Obaraz (@wengerov) 2 мая 2018 г.

Ліверпуль важкенько, але у фіналі. Арнольд - слабкий матч. Скоміна - слабкий матч. Каріус - в порядку. Джеко - топ-форвард. Welcome to Kyiv — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 2 мая 2018 г.

Напомним, Ливерпуль обыграл Рому в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 7:6 и сыграет в решающем матче турнира в Киеве на НСК Олимпийский против Реала.

НВ