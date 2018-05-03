Свистуны свистком не справляются. Реакция соцсетей на выход Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

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Ливерпуль проиграл на выезде Роме, но вышел в финал Лиги чемпионов

Ливерпуль проиграл на выезде Роме, но вышел в финал Лиги чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу выхода Ливерпуля в финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Напомним, Ливерпуль обыграл Рому в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 7:6 и сыграет в решающем матче турнира в Киеве на НСК Олимпийский против Реала.

НВ

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