Свистуны свистком не справляются. Реакция соцсетей на выход Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу выхода Ливерпуля в финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Klopfen німецькою щось на кшталт "постукати", "погупати", "побити".— Artur Valerko (@ArchieValerko) 2 мая 2018 г.
Ну якось так #UCL #ROMLIV #history
Нам совершенно точно повезло с финалом Лиги Чемпионов. Супер пара, из всех возможных, на мой вкус, лучшая.— Fedor Pogorelov (@fpogo23) 2 мая 2018 г.
Очень убедительно сегодня играл Ливерпуль. Почти ничего у своих ворот не дал создать. И судьи ни разу не ошиблись.— Stanislaw Minin (@stan_minin) 2 мая 2018 г.
Отличный финал. Кто бы ни выиграл - будет приятно.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 2 мая 2018 г.
С одной стороны, за Криштиану, Зидана и рекорд Реала.
С другой: за Салаха, Клоппа и возрождение ‘Ливерпуля’.
Так выглядит позор. Позор УЕФА. pic.twitter.com/8m9PL1MCve— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 2 мая 2018 г.
Київ можна привітати і водночас пожаліти. Гроші тектимуть рікою, але наслідки від дводенного візиту цих (!) фанів будуть розгрібати довше. #UCL #UCLfinal— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 2 мая 2018 г.
Такого ганебного суддіства, як у цьому сезоні ЛЧ, не було з ЧС-2002 імені Байрона Морено.— Yevgen Blazhko (@evg_bl) 2 мая 2018 г.
Вот вчера как-то нерв игры чувствовался больше,не?Несмотря на гораздо больше возможно результативных ошибок судЕЙ.Просто сама Рома не верила в чудо.Голы Наинголана и «радость» после них лучшая иллюстрация всего происходящего на поле.Скука...— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 2 мая 2018 г.
Главный итог полуфиналов: некоторые свистуны свистком откровенно не справляются со скоростями. А финал отличный будет, жду с нетерпением.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 2 мая 2018 г.
ВИ-ДЕ-О-ПОВ-ТО-РЫ.— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 2 мая 2018 г.
И точка.
Будущее - уже настоящее.
Полная деградация футбольной защиты. В двух полуфиналах. Все для зрителей)!— Kazansky Den (@kazanskyden79) 2 мая 2018 г.
А как сегодня лучший футболист мира сыграл? А то я что-то пропустил.— Павел Занозин (@zanozin) 2 мая 2018 г.
Только не нужно говорить, что Рома была близка к камбэку, не была.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 2 мая 2018 г.
Раньше, конечно, было хорошо: попало в руку в штрафной - жди точку. Поэтому и прятали за спину. Сейчас же - расстояние. Надежная отмазка.— Vasiliy Obaraz (@wengerov) 2 мая 2018 г.
Ліверпуль важкенько, але у фіналі. Арнольд - слабкий матч. Скоміна - слабкий матч. Каріус - в порядку. Джеко - топ-форвард. Welcome to Kyiv— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 2 мая 2018 г.
Напомним, Ливерпуль обыграл Рому в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 7:6 и сыграет в решающем матче турнира в Киеве на НСК Олимпийский против Реала.
НВ
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