Стали известны участники финала Лиги чемпионов в Киеве

Английский Ливерпуль стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2017/18, в полуфинальном противостоянии по сумме двух матчей обыграв Рому со счетом 7:6.

После выездного поражения со счетом 2:5 Роме нужно было забивать минимум трижды для прохода в финал, но поединок для римлян начался не очень удачно - уже на девятой минуте Садио Мане реализовал выход один на один с Алиссоном и вывел Ливерпуль вперед.

Рома отыгралась спустя шесть минут благодаря автоголу Джеймса Милнера - Деян Ловрен, выбивая мяч из штрафной, просто угодил в голову своему партнеру по команде, после чего игровой снаряд срикошетил в ворота.

Прошло еще 10 минут - и Ливерпуль вновь вышел вперед. Подача углового у ворот Ромы завершилась рикошетом от Джеко, после чего Вейналдум головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Рома больше владела инициативой и настойчиво атаковала ворота Кариуса. Второй гол римлян пришел довольно быстро - Эдин Джеко подкараулил рикошет на углу вратарской после сэйва Кариуса и отправил сяч уже в пустые ворота. Перед этим еще был спорный момент с падением Джеко в штрафной Ливерпуля после контакта с Кариусом, но боковой арбитр мгновением ранее зафиксировал неоднозначный офсайд.

Ливерпуль пытался успокоить и засушить игру, но нервотрепки в концовке игры все равно избежать не смог. На 86-й минуте Наингголан дальним ударом впервые в матче вывел Рому вперед, а уже в компенсированное время все тот же Раджа реализовал пенальти после игры рукой Клавана в собственной штрафной. Сразу после четвертого гола Ромы главный арбитр матча Дамир Скомина дал финальный свисток.

4:2 в пользу Ромы во втором матче, но общая победа со счетом 7:6 за Ливерпулем - мерсисайдцы 26 мая в Киеве сыграют в финале Лиги чемпионов против Реала. Ливерпуль вышел в финал главного еврокубка впервые с 2007 года.

Рома — Ливерпуль 4:2 (первый матч — 2:5)

Голы: Милнер, 15 (в свои ворота), Джеко, 52, Наингголан, 86, 90+4 (с пенальти) — Мане, 9, Вейналдум, 26.

Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69) — Шик, Наингголан, Эль Шаарави (Антонуччи, 75) — Джеко

Ливерпуль: Кариус — Александр-Арнольд (Клайн, 90+2), Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Соланке, 87), Мане (Мане, 83).

Предупреждения: Флоренци, Манолас — Ловрен, Робертсон.

Напомним, мадридский Реал стал первым финалистом Лиги чемпионов, в полуфинале по сумме двух матчей со счетом 4:3 обыграв Баварию.

НВ