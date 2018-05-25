25 мая 2018, пятница

SOLD OUT в MULTIPLEX Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018

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Лучше смотреть спортивные события в кинозале, а не дома, сидя перед экраном телевизора

Лучше смотреть спортивные события в кинозале, а не дома, сидя перед экраном телевизора

Сеть кинотеатров Multiplex уже не первый год показывает футбольные матчи на большом экране. Идея подобного показа родилась во время Финала Лиги чемпионов 2015 года, тогда за кубок боролись "Ювентус" и "Барселона". Сегодня этот проект уже имеет постоянную сложившуюся аудиторию, которая предпочитает смотреть спортивные события в кинозале, а не дома, сидя перед экраном телевизора.

На Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 сеть традиционно открыла продажу сначала в нескольких залах и, увидев большой ажиотаж, решила увеличить количество мест, а также расширить географию трансляций, добавляя все больше и больше городов, для того, чтобы вместить всех желающих.

"Multiplex - сеть кинотеатров для всей семьи, и разнообразие контента для нас - одно из приоритетных направлений развития. Мы транслируем не только громкие блокбастеры, романтические мелодрамы и мультфильмы, но и спортивные соревнования. Финал Лиги чемпионов УЕФА - одно из главных спортивных событий года, и мы просто не могли проигнорировать! Несмотря на большую конкуренцию с другими учреждениями, например пабами, которые 26 мая также будут транслировать матч "РЕАЛ" - "ЛИВЕРПУЛЬ", мы все же собрали настоящих поклонников футбола в своих кинотеатрах. Мы организуем 23 прямые трансляции в Чернигове, Львове, Полтаве, Киеве, Днепре, Херсоне и Харькове. Уже проданы почти все билеты, к нам придет почти 3000 человек» - комментирует коммерческий директор сети Multiplex, Виталий Писаренко.

Напоминаем, что финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018 состоится в Киеве 26 мая.

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