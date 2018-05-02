Рома - Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ пересказывает ход ответной игры полуфинала Лиги чемпионов Рома - Ливерпуль, а также событий вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 2 мая, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Пеллегрини - Шик, Джеко, Юндер

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Милнер - Салах, Фирмино, Мане

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Риме на стадионе Олимпико, начнется 2 мая в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 2.

Рома: выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет 3:0, 4:1 или с разницей в четыре гола, поскольку проиграла в первой встрече на выезде 2:5. Команда потерпела одно поражение в предыдущих шести поединках во всех турнирах (от Ливерпуля) при одной ничьей. Не сможет рассчитывать на защитника Рика Карсдорпа и нападающего Грегуара Дефреля; под вопросом участие полузащитников Кевина Строотмана и Диего Перотти (травмы).

Ливерпуль: выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей не более чем в три гола, за исключением результатов 0:3 и 1:4 (в случае его поражения 2:5 состоится серия пенальти). Команда не знает поражений в последних девяти поединках во всех турнирах при трех ничьих. Не сможет рассчитывать на защитников Жоэля Матипа и Джо Гомеса, а также полузащитников Эмре Джана и Алекса Окслейда-Чемберлена (травмы).

Статистика знает шесть поединков между этими соперниками. В трех из них сильнее был Ливерпуль, еще в одном - Рома. Дважды победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: коэффициент на победу каждой из команд равен 2,60, тогда как ничья оценивается в 3,75. Выход Ромы в финал соответствует коэффициенту 8,00, выход Ливерпуля - коэффициенту 1,06.