27 мая 2018, воскресенье

Реал одолел Ливерпуль в Киеве на пути к 13-й победе в Лиге чемпионов - фоторепортаж

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Реал - снова лучший клуб Европы

Реал - снова лучший клуб Европы

Испанский Реал со счетом 3:1 переиграл английский Ливерпуль в финале Лиги чемпионов и тем самым в 13-й раз завоевал этот трофей.

Травмы, которые получили нападающий английской команды Мохамед Салах и защитник испанцев Дани Карвахаль, заставили тренеров сделать замены еще в первом тайме.

Все четыре мяча были забиты после перерыва. Сперва Карим Бензема воспользовался грубой ошибкой вратаря соперника Лориса Кариуса и вывел Реал вперед. Но спустя несколько минут Садио Мане сравнял счет после скидки Деяна Ловрена.

Победу мадридцам принес Гарет Бэйл, который вышел на замену во второй половине матча. Сперва ему удался эффектный удар через себя в падении после подачи Марсело, а затем еще одну грубую ошибку допустил Кариус, не справившись с его же дальним ударом по центру ворот.

В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

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