27 мая 2018, воскресенье

Реал не играет финалы - он их выигрывает. Реакция соцсетей на победу Реала в финале Лиги чемпионов в Киеве

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Ливерпуль не сумел помешать Реалу выиграть свой очередной кубок чемпионов

Ливерпуль не сумел помешать Реалу выиграть свой очередной кубок чемпионов

НВ приводит самые интересные высказывания пользователей соцсетей по поводу победы Реала над Ливерпулем в киевском финале Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

НВ

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