Реал не играет финалы - он их выигрывает. Реакция соцсетей на победу Реала в финале Лиги чемпионов в Киеве

НВ приводит самые интересные высказывания пользователей соцсетей по поводу победы Реала над Ливерпулем в киевском финале Лиги чемпионов.

Це - той момент, коли емоції переповнюють.



Пишаюся Україною, яка достойно прийняла цей матч.



Ще раз вітаю @realmadrid з перемогою! #UCLfinal pic.twitter.com/KwbMcz9x6w — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 мая 2018 г.

Краткое резюме финала. Дойти до решающего матча с двумя вратарями-дегенератами - это уже подвиг. У меня все... — Kirill (@Kirill79) 26 мая 2018 г.

Реал не играет финалы. Он их выигрывает. — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 26 мая 2018 г.

Можно раздражаться серийным победам Реала, в можно расстроиться общему уровню их соперников в Лиге чемпионов. Это на грани фарса футбол. — Ivan Gromikov (@gromikov) 26 мая 2018 г.

Худшее изобретение в истории футбола - финалы.

(Высказывание приписывают Ю. Клоппу.)#UCLfinal — Oleksii Ivanov (@WHUAlex) 26 мая 2018 г.

Фани Реала особливо і не святкують. Перемога в лч - проста буденність — Роман Бебех (@roman_bebekh) 26 мая 2018 г.

В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

НВ