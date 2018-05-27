Реал не играет финалы - он их выигрывает. Реакция соцсетей на победу Реала в финале Лиги чемпионов в Киеве

НВ приводит самые интересные высказывания пользователей соцсетей по поводу победы Реала над Ливерпулем в киевском финале Лиги чемпионов.
Це - той момент, коли емоції переповнюють.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 мая 2018 г.
Пишаюся Україною, яка достойно прийняла цей матч.
Ще раз вітаю @realmadrid з перемогою! #UCLfinal pic.twitter.com/KwbMcz9x6w
Краткое резюме финала. Дойти до решающего матча с двумя вратарями-дегенератами - это уже подвиг. У меня все...— Kirill (@Kirill79) 26 мая 2018 г.
Реал не играет финалы. Он их выигрывает.— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 26 мая 2018 г.
Можно раздражаться серийным победам Реала, в можно расстроиться общему уровню их соперников в Лиге чемпионов. Это на грани фарса футбол.— Ivan Gromikov (@gromikov) 26 мая 2018 г.
Худшее изобретение в истории футбола - финалы.— Oleksii Ivanov (@WHUAlex) 26 мая 2018 г.
(Высказывание приписывают Ю. Клоппу.)#UCLfinal
Фани Реала особливо і не святкують. Перемога в лч - проста буденність— Роман Бебех (@roman_bebekh) 26 мая 2018 г.
В финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.
НВ
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