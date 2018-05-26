Реал - Ливерпуль. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

НВ следит за ходом финала Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль, а также событиями вокруг него. Поединок состоится сегодня, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Иско - Бензема, Роналду

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 26 мая в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Реал: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе (Тоттенхэм, Реал, Боруссия Дортмунд, АПОЭЛ), после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ, в четвертьфинале - итальянский Ювентус, в полуфинале - немецкую Баварию. Команда потерпела одно поражение в предыдущих девяти матчах во всех турнирах при четырех ничьих. Накануне финала не имеет кадровых потерь.

Ливерпуль: вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе (Ливерпуль, Севилья, Спартак, Марибор), после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту, в четвертьфинале - английский Манчестер Сити, в полуфинале - итальянскую Рому. Команда потерпела два поражения в предыдущих 12-ти поединках во всех турнирах при трех ничьих. Не сможет рассчитывать в финале на защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, а также игрока средней линии Алекса Окслейда-Чемберлена.

Статистика знает пять официальных матчей между этими соперниками. В трех из них сильнее был Ливерпуль, в двух - Реал.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Реалу - коэффициент на его победу равен 2,20, тогда как выигрыш Ливерпуля оценивается в 3,25, а ничья - в 3,80.