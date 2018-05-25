Реал - Ливерпуль. Как играли в финалах Лиги чемпионов и между собой - инфографика

Судьба дуэли Реал - Ливерпуль будет во многом зависеть от битвы Роналду и Салаха

26 мая в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве, Реал сыграет против Ливерпуля. НВ приводит самые интересные подробности по поводу этого матча.

Испанский Реал играл в 15-ти финалах Лиги чемпионов (до 1992 года - Кубка европейских чемпионов), в 12-ти из которых был победителем.

Английский Ливерпуль семь раз выходил в финал главного еврокубка, в пяти из которых оказывался сильнее. В финале Кубка чемпионов 1981 года мерсисайдцы одолели как раз Реал - 1:0.

Ранее команды провели пять официальный матчей между собой. В двух из них победил Реал, в трех - Ливерпуль.

Подготовлено компанией TOP LEAD