Реал - Бавария. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В первом матче Реал на выезде победил Баварию 2:1

В первом матче Реал на выезде победил Баварию 2:1

НВ следит за ходом ответной игры полуфинала Лиги чемпионов Реал - Бавария, а также за событиями вокруг нее. Поединок состоится 1 мая в 21.45 по киевскому времени.

Когда и где смотреть матч Реал - Бавария

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Начо, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Роналду, Асенсио

Бавария: Ульрайх - Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба - Мартинес, Алькантара - Хамес, Мюллер, Рибери - Левандовски

Онлайн трансляция матча, который состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, начнется 1 мая в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Реал: выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет 0:1, поскольку победил в первой игре на выезде со счетом 2:1. Команда потерпела одно поражение в предыдущих 12-ти поединках во всех турнирах (1:3 от Ювентуса дома в Лиге чемпионов) при двух ничьих. Не сможет рассчитывать на основного защитника Дани Карвахаля, под вопросом участие оборонца Начо и полузащитника Иско (травмы).

Бавария: выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет 2:0 или победит минимум с тремя забитыми мячами (в случае ее победы 2:1 состоится серия пенальти). Команда потерпела одно поражение в предыдущих девяти поединках во всех турнирах (от Реала) при одной ничьей. Не сможет рассчитывать на основных вратаря Мануэля Нойера, защитника Жерома Боатенга и футболистов средней линии Артуро Видаля, Арьена Роббена и Кингсли Комана (травмы).

Статистика знает 25 поединков между этими соперниками. В 12-ти из них сильнее был Реал, еще в 11-ти - Бавария. В двух случаях победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Реалу - коэффициент на его победу равен 2,05, тогда как выигрыш Баварии оценивается в 3,10, а ничья - в 4,00. Выход Реала в финал соответствует коэффициенту 1,22, выход Баварии - коэффициенту 4,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ проводится на украинской версии

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финал ЛЧ 2018 ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове