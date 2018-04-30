Реал - Бавария. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за ходом ответной игры полуфинала Лиги чемпионов Реал - Бавария, а также за событиями вокруг нее. Поединок состоится 1 мая в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Начо, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Роналду, Асенсио

Бавария: Ульрайх - Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба - Мартинес, Алькантара - Хамес, Мюллер, Рибери - Левандовски

Онлайн трансляция матча, который состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, начнется 1 мая в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Реал: выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет 0:1, поскольку победил в первой игре на выезде со счетом 2:1. Команда потерпела одно поражение в предыдущих 12-ти поединках во всех турнирах (1:3 от Ювентуса дома в Лиге чемпионов) при двух ничьих. Не сможет рассчитывать на основного защитника Дани Карвахаля, под вопросом участие оборонца Начо и полузащитника Иско (травмы).

Бавария: выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет 2:0 или победит минимум с тремя забитыми мячами (в случае ее победы 2:1 состоится серия пенальти). Команда потерпела одно поражение в предыдущих девяти поединках во всех турнирах (от Реала) при одной ничьей. Не сможет рассчитывать на основных вратаря Мануэля Нойера, защитника Жерома Боатенга и футболистов средней линии Артуро Видаля, Арьена Роббена и Кингсли Комана (травмы).

Статистика знает 25 поединков между этими соперниками. В 12-ти из них сильнее был Реал, еще в 11-ти - Бавария. В двух случаях победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Реалу - коэффициент на его победу равен 2,05, тогда как выигрыш Баварии оценивается в 3,10, а ничья - в 4,00. Выход Реала в финал соответствует коэффициенту 1,22, выход Баварии - коэффициенту 4,00.