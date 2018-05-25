25 мая 2018, пятница

Президент УЕФА оценил подготовку Киева к финалу Лиги чемпионов

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Чеферин доволен отношением Украины к вопросу подготовки к финалу Лиги чемпионов

Чеферин доволен отношением Украины к вопросу подготовки к финалу Лиги чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация пока что удовлетворена уровнем подготовки Киева к финалу Лиги чемпионов 2018 года.

В комментарии агентству Интерфакс функционер отметил, что не хочет оценивать мероприятие, прежде чем оно состоится, но надеется, что ничего плохого не произойдет.

"Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине", - добавил Чеферин.

По словам президента УЕФА, к вопросу подготовки к финалу Лиги чемпионов в Украине все подходят очень дружественно и профессионально.

"Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", - заключил Чеферин.

В финале женской Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, французский Лион победил немецкий Вольфсбург со счетом 4:1.

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