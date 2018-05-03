Представитель УЕФА прокомментировал готовность Киева к финалу Лиги чемпионов

Каллен уверен, что после финала все будут довольны результатом

Исполнительный директор УЕФА по мероприятиям Мартин Каллен заявил о готовности Киева к проведению финала Лиги чемпионов.

Функционер поблагодарил всех членов Организационного комитета за подготовительную работу, сообщает официальный сайт Президента Украины.

"Это произошло именно благодаря вам. Бесспорно, это будет величественный финал для Лиги чемпионов и для города Киева", - убежден Каллен.

Исполнительный директор УЕФА добавил, что за три недели до проведения решающего поединка Лиги чемпионов все удастся организовать на надлежащем уровне, а также выразил уверенность, что после финала все будут довольны результатом.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в 21.45.

Накануне стали известны участники финала Лиги чемпионов в Киеве. После побед в полуфинале над Баварией и Ромой соответственно ими оказались испанский Реал и английский Ливерпуль.