Правила игры Александра Шовковского

43-летний Александр Шовковский, который провел в составе национальной сборной 92 матча и заслуженно завоевал титул легенды украинского футбола, активно поддерживает развитие спорта в стране, чтобы воспитывать новые футбольные таланты.

"С детской площадки может начаться большой путь в футбольную жизнь"

Мой путь начинался с маленьких дворовых площадок, где я играл. Там меня заметили и пригласили в детскую футбольную команду “Чайка”. Оттуда и начинался мой путь в мир футбола.

Для своего рода посвящения в футболисты тогда пригласили профессиональных игроков киевского "Динамо". Вот представьте: подходит Леонид Буряк, вешает медаль на шею. Смотришь на нее, смотришь на него — и глазам своим не веришь. Вот он, человек, на которого хочешь быть похожим.

История этой медали интересна. Медалей с футболистами было всего несколько — и мне досталась именно одна из них. Это был своего рода знак: я отдал всего себя, чтобы это произошло не просто так. Это был великий шанс реализовать себя и добиться того успеха в спорте, которого я достиг.

У меня был очень строгий классный руководитель. Он всегда говорил нам: думаете, что будете ездить на «Волгах» и не заметите меня? Думаете, всегда будете играть? Да в лучшем случае один-два человека. А я даже не сомневался, что буду одним из этих двоих.

Я ни дня не ходил на работу. Я занимался любимым делом. Делал то, что я больше всего любил.

В нашей жизни есть вещи, которые помогают нам достичь своих целей. Ни одно желание не дается без силы, позволяющей его осуществить. Вот и с детской площадки может начаться большой путь в футбольную жизнь.

Кем бы я мог стать, если бы не был футболистом? Передо мной никогда не стоял этот вопрос. Я приходил из школы и бежал во двор играть в футбол. Все свое сознательное время и все свои мысли строил так: я буду играть в футбол.

Я ни дня не ходил на работу. Я занимался любимым делом. Делал то, что я больше всего любил.

Чем более успешной, экономически независимой будет наша страна — тем лучше будет развиваться футбол.

"Работа в команде — всегда выше"

Лобановский всегда говорил, что в футбол играют личности, подчиненные интересам команды. И всегда дополнял, что он не создаёт команду из звёзд, но стремится к команде-звезде, где интересы команды всегда будут стоять на первом месте, где игроки будут дополнять друг друга и решать самые смелые и серьезные задачи. И где, в конечном итоге, будут рождаться новые футбольные имена, которые станут футбольными звёздами.

Когда сборную Украины возглавил Олег Блохин и поставил нам серьезную планку, многие восприняли его слова с недоверием. Тогда из семи товарищеских матчей мы не выиграли ни одного — но мы создавали команду. Мы работали вместе, притирались к друг другу, учились слышать, понимать, доверять. Мы создали коллектив единомышленников, способный ставить и добиваться больших целей.

Успех во многом зависит от каждого из нас, но работа в команде — всегда выше.

Сознание отключить невозможно. Ты все равно улавливаешь эмоции зрителей на стадионе, половина из которых болеет не за тебя. Поднимается такая энергетическая волна — и главное, в этот момент суметь абстрагироваться, заглушить эту волну, преобразовав её в зеркальное озеро спокойствия. Таким образом, в матче против Швейцарии (в этом матче Шовковский не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти и обеспечил украинской сборной выход в четвертьфинал ЧМ-2006, он стал первым вратарем в истории, которому на ЧМ это удалось) я ощущал все, что ощущает игрок, который идет бить 11-метровый. Я не пытался ему помешать, а хотел создать ему условия, чтобы он бил туда, куда хочет. А там уже был я.

Сейчас каждый игрок — это бренд. Их заработок – кроме клубного, это еще и рекламные контракты, и прочее. Но больших успехов они добиваются как игроки команды, которые могут дополнять других игроков-звезд в рамках коллектива.

Успех во многом зависит от каждого из нас, но работа в команде — всегда выше.

Александр Шовковский, легендарный украинский футболист, амбассадор компании Mastercard в рамках UEFA Champions League Final Kyiv 2018, во время открытой дискуссии «Большая игра в большом городе».

"Чтобы победить кого-то, нужно побеждать самого себя"

Трудностей нет, есть возможности.

После тяжелого периода конца 1999 года и до конца 2002 на меня обрушилась жесточайшая критика и пошла череда травм. Было непросто. Отвернулись многие. Жизнь, в том числе личная, пошла под откос. Хотелось бросить все. Но подумал: если закончу сейчас, кем я останусь? Неудачником на всю оставшуюся жизнь? Этого я не хотел. И нашел в себе силы идти дальше.

Важно не пройти жизнь без падений, а суметь встать.

В 2006 году в товарищеском матче мы ведем 1:0, (российский) нападающий Адамов прыгает вперед и наносит мне серьезное повреждение. Это поставило под вопрос мое дальнейшее участие в играх, особенно в ЧМ. Сказать, что я был подавлен, – не сказать ничего. У меня была сломана ключица, но к счастью, звучит при данных обстоятельствах смешно, но факт, без осколков. И в этом я увидел луч надежды и шанс успеть восстановиться.

В процессе реабилитации я работал также с психологом. Потому что для восстановления нужно поработать не только над твоим физическим состоянием, но и над чувством обиды, злости, страха. Выходя на футбольное поле, ты должен действовать так, как должен, а эти чувства тебя ограничивают.

Чтобы победить кого-то, нужно побеждать самого себя, когда сложно, когда трудно, когда ноги не бегут.

Каждый должен делать хорошо то, что он умеет. Одним из своих достижений я считаю умение учиться на ошибках. В прошлое я возвращаюсь только для того, чтобы проанализировать — и стать еще сильнее.

Качество жизни определяется не количеством вдохов и выдохов, а теми моментами, когда перехватывает от эмоций и чувств дыхание.

"Футбол должен дарить радость"

Всё начинается с маленьких шагов. Поэтому хочется использовать объединяющую силу футбола, чтобы дать начало чему-то новому, чему-то бесценному, наполненному смыслом и значением.

Александр Шовковский, легендарный украинский футболист, амбассадор компании Mastercard в рамках UEFA Champions League Final Kyiv 2018, во время открытой дискуссии «Большая игра в большом городе».

Футбол объединяет многих — строителей, врачей, инженеров — общими чувствами, эмоциями. Футбол должен дарить радость, и мы вместе с Mastercard будем создавать возможности для этого в каждом городе (футболист поддерживает социальную инициативу «Передай пас» от Mastercard по восстановлению 14 футбольных площадок в 12 городах Украины). В том числе, чтобы строить более здоровую нацию.

Чем более успешной, экономически независимой будет наша страна — тем лучше будет развиваться футбол.

Эмблема "Динамо" (Киев) — навсегда в моем сердце.

Для подготовки "Правил игры" использовано выступление Александра на открытой дискуссии "Большая игра в большом городе", организованной компанией Mastercard, его записи в Facebook, а также интервью SportArena.

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