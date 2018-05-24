24 мая 2018, четверг

Определился победитель женской Лиги чемпионов-2018 в Киеве

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Лион в пятый раз выиграл Лигу чемпионов

Лион в пятый раз выиграл Лигу чемпионов

В финале женской Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, французский Лион победил немецкий Вольфсбург со счетом 4:1.

Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, поэтому командам пришлось играть дополнительное время.

Прошло всего две минуты первого экстра-тайма, как футболистки Вольфсбурга вышли вперед. Это Пернилле Хардер сместилась в центр с левого фланга и с помощью рикошета из-за пределов штрафной поразила ворота соперника.

Но спустя три оборота секундной стрелки немецкая команда осталась в меньшинстве после удаления Александры Попп. После этого Лиону хватило двух минут, чтобы сравнять счет - Амандин Анри удалось обыграть визави после передачи от Дженифер Марожан и оставить не у дел вратаря оппоненток.

Всего через минуту французский клуб оказался впереди. Это Эжени Ле Сомме отозвалась на пас от Шанис ван де Санден и пробила в пустые ворота Вольфсбурга. А на 103-й минуте Ада Хегерберг удвоила перевес своей команды, когда успех принесла еще одна контратака с ее участием.

Закрепила крупный перевес Лиона Камиль Абили, которая замкнула прострел от ван де Санден, в очередной раз за матч классно сыгравшей на правом фланге.

4:1 - Лион в третий раз кряду выигрывает Лигу чемпионов. Всего французский клуб пять раз становился сильнейшем в главном еврокубке.

Вольфсбург - Лион 1:4
Голы: Хардер, 93 - Анри, 98, Ле Сомме, 99, Хегерберг, 103, Абили, 116

НВ

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