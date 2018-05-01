Определился первый финалист Лиги чемпионов в Киеве

Криштиану Роналду не забил в ворота Баварии, но Реал вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский Реал стал первым финалистом Лиги чемпионов, в полуфинале по сумме двух матчей со счетом 4:3 обыграв Баварию.

После поражения в домашнем матче со счетом 1:2 мюнхенцы открыли счет на Сантьяго Бернабеу уже на третьей минуте. Йосуа Киммих воспользовался ошибкой Серхио Рамоса после прострела с фланга и с близкого расстояния послал мяч в ворота.

Реал сравнял счет спустя восемь минут. Марсело сделал незамысловатый навес с фланга, а Карим Бензема вколотил мяч в ближний кут ворот.

В начале второго тайма Свен Ульрайх совершил грубейшую ошибку после паса назад Корентена Толиссо, а Бензема оформил дубль, забив уже в пустые ворота. Еще через 17 минут Хамес Родригес забил с острого кута в ворота своей бывшей команды и, как оказалось, установил окончательный счет в матче.

2:2 в Мадриде и 4:3 в пользу Реала по сумме трех матчей - мадридцы вновь побеждают Баварию в плей-офф Лиги чемпионов и в третий раз подряд выходят в финал главного еврокубка.

Реал - Бавария 2:2 (первый матч 2:1)

Голы: Бензема, 11, 46 — Киммих, 3, Хамес, 62

Реал: Навас — Васкес, Рамос, Варан, Марсело — Модрич, Ковачич (Каземиро, 73), Кроос — Асенсио (Начо, 88), Бензема (Бэйл, 72), Роналду

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба — Толиссо (Вагнер, 75), Алькантара — Мюллер, Хамес (Хави Мартинес, 84), Рибери — Левандовски

Предупреждения: Модрич, Васкес, Варан, Каземиро

НВ