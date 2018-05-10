Нет электричества и воды. Ряд отелей Киева отменили бронь на день финала Лиги чемпионов - СМИ

Болельщики столкнулись с проблемой найти жилье в Киеве на время финала Лиги чемпионов

Несколько отелей Киева отменяют бронь на день финала Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль 26 мая, ссылаясь на технические проблемы, сообщает Marca.

Как отмечает испанское издание, одна из гостиниц отменила бронь из-за якобы отсутствия электричества или воды, в то время, как другая ссылается на проблемы с бронированием номеров на 25-27 мая из-за компьютерного вируса.

Один из хостелов, в котором обычно переночевать стоит 16 евро, выставил цену в 1,3 тысячи евро, начиная с 25 мая. Номер в одном из трехзвездночных отелей украинской столицы, где снять номер на обычный уикенд стоит 77 евро, доступен по цене не меньше, чем в 4,181 тысячи евро.

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Медиа пишет, что бронь болельщика Ливерпуля, который забронировал номер в киевской гостинице еще два месяца назад на случай, если его любимый клуб выйдет в финал, также была отменена без какого-либо объяснения.

Booked my hotel for Kiev months ago. No @bookingcom have decided that they are gonna cancel it for me free of charge so I can re-book it for 15 grand! #Kiev #LFC #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/kSZKYlWfbR — stephen (@ste_2512) 3 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в день финала Лиги чемпионов стоимость проживания в отельных номерах Киева подскочила до £1489 - 5278 (53 - 188 тыс. гривен), в некоторых - еще выше. Уже через два дня те же номера будут стоить в 100 раз дешевле.

В связи с этим болельщики футбольного клуба Ливерпуль призвали УЕФА вмешаться в ситуацию. В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал официальный мониторинг гостиниц в Киеве из-за поступившей информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

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