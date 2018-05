Нет электричества и воды. Ряд отелей Киева отменили бронь на день финала Лиги чемпионов - СМИ

Несколько отелей Киева отменяют бронь на день финала Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль 26 мая, ссылаясь на технические проблемы, сообщает Marca.

Как отмечает испанское издание, одна из гостиниц отменила бронь из-за якобы отсутствия электричества или воды, в то время, как другая ссылается на проблемы с бронированием номеров на 25-27 мая из-за компьютерного вируса.

Один из хостелов, в котором обычно переночевать стоит 16 евро, выставил цену в 1,3 тысячи евро, начиная с 25 мая. Номер в одном из трехзвездночных отелей украинской столицы, где снять номер на обычный уикенд стоит 77 евро, доступен по цене не меньше, чем в 4,181 тысячи евро.

Медиа пишет, что бронь болельщика Ливерпуля, который забронировал номер в киевской гостинице еще два месяца назад на случай, если его любимый клуб выйдет в финал, также была отменена без какого-либо объяснения.

Booked my hotel for Kiev months ago. No @bookingcom have decided that they are gonna cancel it for me free of charge so I can re-book it for 15 grand! #Kiev #LFC #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/kSZKYlWfbR