Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Реал - Бавария

Реал и Бавария поспорят за путевку в финал Лиги чемпионов

НВ делится необходимой информацией для всех желающих следить за ответным поединком полуфинала Лиги чемпионов Реал - Бавария.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов Реал (Испания) - Бавария (Германия) начнется завтра, 1 мая, в 21.45 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет 0:1, поскольку победил в первой игре на выезде со счетом 2:1;

- потерпел одно поражение в предыдущих 12-ти поединках во всех турнирах (1:3 от Ювентуса дома в Лиге чемпионов) при двух ничьих;

- занимает третье место в первенстве Испании, отстав от уже ставшей чемпионом Барселоны на 15 очков;

- не сможет рассчитывать на основного защитника Дани Карвахаля, под вопросом участие оборонца Начо и полузащитника Иско (травмы).

Что нужно знать про Баварию накануне матча:

- выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет 2:0 или победит минимум с тремя забитыми мячами (в случае победы 2:1 состоится серия пенальти);

- потерпела одно поражение в предыдущих девяти поединках во всех турнирах (от Реала) при одной ничьей;

- досрочно стала чемпионом Германии за пять туров до завершения первенства;

- не сможет рассчитывать на основных вратаря Мануэля Нойера, защитника Жерома Боатенга и футболистов средней линии Артуро Видаля, Арьена Роббена и Кингсли Комана (травмы).

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Начо, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Роналду, Асенсио

Бавария: Ульрайх - Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба - Мартинес, Алькантара - Хамес, Мюллер, Рибери - Левандовски

НВ