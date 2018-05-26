Кульминация сезона. Сегодня в Киеве состоится финал Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль

В финале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26 мая, на НСК Олимпийский в Киеве, встретятся испанский Реал и английский Ливерпуль.
Когда и где смотреть матч Реал - Ливерпуль
Реал 12 раз выигрывал Лигу чемпионов, что является рекордным показателем среди всех клубов. Ливерпуль становился лучшим в главном евротурнире в пяти случаях.
- Читайте также: Фестиваль, звезды чемпионов и матч на большом экране. Путеводитель по мероприятиям к финалу Лиги чемпионов
Этот финал - третий кряду и четвертый за пять предыдущих лет для Реала. Ливерпуль не проводил заключительный матч еврокубка 11 лет.
Реал - Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча
Это уже вторая встреча испанского и английского коллективов в решающем поединке Лиги чемпионов. В 1981 году Ливерпуль оказался сильнее Реала с минимальным счетом (1:0).
Ранее команды провели пять официальных матчей между собой. В двух из них победил Реал, в трех - Ливерпуль.Инфографика подготовлена компанией TOP LEAD
- Читайте также: Подготовка к большой игре: Реал и Ливерпуль провели открытые тренировки на НСК Олимпийский
- Отличная кухня и добрые люди. Иностранные фанаты рассказали о своих впечатлениях от Киева - видео
НВ
Комментарии
Правила комментирования