Кульминация сезона. Сегодня в Киеве состоится финал Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль

В финале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26 мая, на НСК Олимпийский в Киеве, встретятся испанский Реал и английский Ливерпуль.

Реал 12 раз выигрывал Лигу чемпионов, что является рекордным показателем среди всех клубов. Ливерпуль становился лучшим в главном евротурнире в пяти случаях.

Этот финал - третий кряду и четвертый за пять предыдущих лет для Реала. Ливерпуль не проводил заключительный матч еврокубка 11 лет.

Это уже вторая встреча испанского и английского коллективов в решающем поединке Лиги чемпионов. В 1981 году Ливерпуль оказался сильнее Реала с минимальным счетом (1:0).

Ранее команды провели пять официальных матчей между собой. В двух из них победил Реал, в трех - Ливерпуль. Инфографика подготовлена компанией TOP LEAD

НВ