26 мая 2018, суббота

Кульминация сезона. Сегодня в Киеве состоится финал Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль

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Судьба трофея Лиги чемпионов 2018 года разрешится на киевском НСК Олимпийский

Судьба трофея Лиги чемпионов 2018 года разрешится на киевском НСК Олимпийский

В финале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26 мая, на НСК Олимпийский в Киеве, встретятся испанский Реал и английский Ливерпуль.

Когда и где смотреть матч Реал - Ливерпуль

Реал 12 раз выигрывал Лигу чемпионов, что является рекордным показателем среди всех клубов. Ливерпуль становился лучшим в главном евротурнире в пяти случаях.

Этот финал - третий кряду и четвертый за пять предыдущих лет для Реала. Ливерпуль не проводил заключительный матч еврокубка 11 лет.

Реал - Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча

Это уже вторая встреча испанского и английского коллективов в решающем поединке Лиги чемпионов. В 1981 году Ливерпуль оказался сильнее Реала с минимальным счетом (1:0).

Ранее команды провели пять официальных матчей между собой. В двух из них победил Реал, в трех - Ливерпуль.Инфографика подготовлена компанией TOP LEAD

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