Кубок Лиги чемпионов побывал во Львове

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Кубок Лиги чемпионов добрался до Львова
Фото: ФФУ

Кубок Лиги чемпионов добрался до Львова

Кубок Лиги чемпионов продолжает турне городами Украины и 30 апреля побывал во Львове.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, трофей был презентован в центре города, а также на стадионе Арена Львов. На церемонии присутствовал президент ФФУ Андрей Павелко, председатель Львовской ОГА Олег Синютка, Мирон Маркевич, Игорь Кульчицкий и Артем Федецкий.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

21 апреля официальная презентация Кубка Лиги чемпионов состоялась в Киеве. Также трофей уже побывал в Мариуполе, Херсонской области, Харькове, Одессе и Днепре.

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