Киев за 24 часа: как футбольному туристу найти контакт со столицей

Украинцы известны своей гостеприимностью. Очередной шанс продемонстрировать это предстоит во время финала Лиги чемпионов УЕФА. Он пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. И основной вызов стоит не столько перед людьми, которые уже показали свою готовность приветствовать иностранных болельщиков, сколько перед самим городом и его инфраструктурой.

Разберемся, насколько smart себя может показать украинская столица привыкшим к технологическим удобствам гостям с Запада.

Дорога в город

Прилетать фанаты будут в разные "воздушные ворота" столицы — Борисполь и Жуляны. Дорогу оттуда путешественники могут спланировать накануне, а билет на автобус из "Борисполя" оплатить заранее через интернет с помощью карты. А уже от метро "Харьковская" или "Вокзальная" быстро добраться до центра. Если отдают предпочтение такси — искать пункт обмена валют или банкомат тоже не потребуется. Популярные сервисы типа Uklon или Uber работают и по безналичному расчету.

Британское правительство на официальном сайте опубликовало рекомендации для туристов со ссылками на сайты аэропортов. Оно также советует прокладывать маршруты с использованием общественного транспорта при помощи приложения Eway — кстати, украинского проекта. Если турист не успел снять наличку — не беда, можно взять такси из служб, у которых есть как приложения, так и возможность рассчитаться картой.

Более детально в своем посте расписал известный блогер Александр Барабошко.

"Банкоматы есть везде, а платежные карты в Киеве широко используются", — отмечается в советах официального Лондона. К слову, проход в метро также легко и быстро оплатить картой. По информации платежной системы Mastercard, каждую минуту в столице проезд в подземке безналичным способом оплачивают около 70 человек — то есть ежесекундно в метро кто-то рассчитывается картой или смартфоном на желтом турникете. К слову, на сегодня в столичной подземке таким способом оплаты воспользовались уже жители из 67 стран. Терминалы для оплаты билета картой установлены также и на линиях скоростного трамвая, и в фуникулере.

В сети бесконтактных терминалов столицы и в транспорте можно платить с помощью мобильных NFC-кошельков украинских банков, глобальных сервисов Google Pay и Apple Pay, а также с помощью «умных» носимых устройств.

По данным Национального банка, на март нынешнего года, четыре из десяти расчетов в Украине происходит с помощью платежных карт. А бесконтактную оплату, которая доступна в стране с 2011 года, можно использовать более чем в половине платежных терминалов по всей Украине. Банковскими картами легко и удобно рассчитаться в подавляющем большинстве кафе и ресторанов столицы. Кстати, за один из туристических мастхэвов столицы — легендарную перепичку — уже тоже можно оплатить картой.

Власти города ожидают, что в столицу на финал приедут около 170 тысяч туристов. В Нацбанке же более осторожно говорят о 50-70 тысячах. Там же: учитывая размер однодневных затрат туристов из Евросоюза в 2017 году и рост расходов в период проведения аналогичных событий на примере Евро-2012, в среднем гость Киева за день будет тратить 100-150 долларов. В итоге, говорят финансисты, на валютный рынок Украины вольется дополнительно 15-20 миллионов долларов.

Прикоснуться к Киеву за 24 часа

Само собой, главная причина приезда туристов в Киев в этот день - финал Лиги чемпионов УЕФА 2018. Но за оставшиеся часы реально успеть хотя бы немного рассмотреть украинскую столицу. Пусть времени и не хватит на полноценное знакомство со всеми достопримечательностями нашего города, футбольным фанатам наверняка захочется узнать Киев "ногами".

Об этом на своей странице в Facebook также написал основатель проекта "Интересный Киев" Арсений Финберг.

Для гуляющего путешественника Киев проявляет себя достаточно smart: в центре столицы неплохо с навигацией, в большинстве кафе ловит открытый wi-fi, а уровень 3G и 4G покрытия позволяет с любого смартфона быстро проложить себе путь и опубликовать фото в инстаграм. А если турист прибыл в Киев на машине или взял ее напрокат, то с помощью телефона вполне удобно найти и оплатить парковку — приложение Parking UA находит стоянку и позволяет рассчитаться, используя цифровой кошелек Masterpass от Mastercard.

Вариант маршрута по центру: начать с главной площади Майдана Незалежности, пройти по Крещатику до Бессарабки, подняться к парку Шевченко и посмотреть на главный корпус КНУ имени Т. Шевченко. Дальше мимо театра имени Леси Украинки подняться до Золотых ворот, полюбоваться Оперным театром и подойти к Софийской площади, где есть целых две достопримечательности: памятник Богдану Хмельницкому и Михайловский собор. Оттуда можно спускаться пешком или на фуникулере на Подол.

Если по центру интереснее всего ходить пешком, то к некоторым точкам лучше подъехать. Например, после прогулки по центру, с Майдана Незалежности можно пройтись к Андреевской церкви, спуститься вниз по Андреевскому узвозу. Затем нырнуть в метро, быстро поднести карту к желтому турникету — и уже через несколько минут выйти на Гидропарке. В жаркий майский день это одно из лучших мест для прогулок. Тем более что фанаты скорее всего оценят легендарную “качалку” на Гидропарке, а также возможность позагорать на пляже в самом сердце европейской столицы.

После заката Киев становится другим, но от этого не менее гостеприимным и интересным. Большинство заведений на центральных улицах (в том числе и у стадиона) работают либо допоздна, либо, как фаст-фуды, и вовсе круглосуточно. За сохранность наличных также не стоит волноваться — даже далеко за полночь заплатить за поздний ужин можно будет картой практически везде.

Не стоит забывать и о фан-зонах - возле Дворца "Украина" и в парке Шевченко. Кроме того, во время финала Лиги чемпионов собираются устроить публичный просмотр матча — на территории Фестиваля Чемпионов на Крещатике и на Контрактовой площади на Подоле. В каждой из зон будет работать инфоцентр для туристов с консультациями и советами. Там же будут продавать карту Kyiv Pass — для бесплатного и со скидками посещения музеев, ресторанов, кафе и баров, а также в качестве проездного на срок от одного до трех дней.

В целом для туриста, который не будет отходить далеко в сторону от популярных маршрутов и охотиться на редкие лавки, Киев доступен даже без обмена валюты — рассчитываться можно картой. Культурное богатство, вкусная и сытная еда, множество клубов, как разнообразие столичных баров и ресторанов вместе с относительной — по европейским меркам — дешевизной уже давно привлекает в Украину зарубежных гостей. Возможно, не все жители столицы владеют сносным английским, но опыт Евро-2012 и Евровидения показывает, что киевляне находят общий язык с иностранцами даже с минимальным знанием английского. Персонал многих кафе и баров способен общаться с гостями города, а рестораторы обещают, что зарубежные фанаты не столкнутся с трудностями.

О безопасности туристов Киев также активно заботится. Во время матчей в столице будут задействованы около 12 тысяч правоохранителей. Они уже проходят специальные учения под Киевом, кроме того, идет проверка персонала, задействованного в мероприятиях.

24 часа — это не так много для глубокого знакомства с городом, но Киев к такому экзамену готов. И пусть без вопросов не обойдется, однако украинская столица за последние годы сделала немало, чтобы стать удобным и технологически подкованным европейским городом.