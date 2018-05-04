Киев открывает двери: что столица готовит к UEFA Champions League Final 2018

В мае в Киеве будет по-настоящему жарко. И нет, это не прогноз синоптиков, а вполне обоснованное ожидание. Именно тогда украинская столица принимает два финала Европейского футбольного клуба, мужской и женский. Город ждет гостей: Киевская горадминистрация говорит о 120 тысячах туристов в футбольные майские уикенды, 80-100 тысяч из них должны приехать из-за границы.

Финал Лиги чемпионов УЕФА в Украине пройдет впервые, многие ждут этого события с нетерпением. Соцопрос, проведенный по заказу официального спонсора турнира, компании Mastercard, показал, что четверо из десяти украинцев активно увлекаются футболом. Параллельно социологи выяснили, что в стране позитивно настроены на проведение спортивного соревнования: 40% опрошенных считают, что финал турнира в Киеве улучшит имидж страны и города, а каждый второй ждет скачка туристического потока.

Финал Лиги чемпионов УЕФА в Украине пройдет впервые

"В Киев приедут десятки тысяч болельщиков, финальную игру посмотрят по всему миру около 600 миллионов людей", — говорит Антон Тараненко, начальник управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации. Опрос болельщиков по всему миру, который Mastercard провел в прошлом году, показал, что украинские фаны готовы тратить 9 часов в дороге на игру, а это больше, чем любые другие европейские болельщики. Кроме того, каждый третий фанат выезжал за границу специально ради матча.

Что предложит Киев

"Тут тепло весной и летом. От Лондона и Парижа до Киева примерно 2000 километров, и он находится практически посередине между Нью-Йорком и Шанхаем", — так описывает украинскую столицу официальный сайт УЕФА. Там гостям Киева предлагают среди прочего оценить множество зелени, старинную архитектуру, чистоту и красоту метро, а также дешевизну развлечений в городе

Кроме всего этого, Киев как город-хозяин финала Лиги чемпионов УЕФА предлагает насыщенную программу на затяжной уикенд 24 мая – финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, затем — Матч звезд, на который в столицу Украины приедут знаменитые футболисты. 26 мая — сам финал, который пройдет на НСК "Олимпийский". 27 мая спортивный праздник перейдет во всеобщее празднование Дня Киева.

В столице гордятся тем, что достойно справились с вызовом, который представляет из себя организация финала Лиги Чемпионов 2018. В администрации отмечают, что речь идет не о "потемкинских деревнях" под одно событие — подготовка к мероприятию велась планово, все изменения и дальше послужат городу. Хотя соцопросы и показывают опасения относительно резкой перегруженности автобусов и троллейбусов, Андрей Мирошниченко, главный представитель КГГА по вопросам организации финала Лиги Чемпионов, пообещал уделить особое внимание транспорту.

По его словам, этой весной будет поставлен рекорд по загруженности аэропортов "Борисполь" и "Жуляны". Из "Борисполя" организуют специальные рейсы, которые будут прибывать в Парк Шевченко у одноименного университета и к Дворцу "Украина", из "Жулян" специальный автобус будет ходить до Владимирской.

Smart- и fun-возможности к ЛЧ-2018 УЕФА

Каждый шестой опрошенный украинец также отметил, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 — это еще и шанс улучшить столичную инфраструктуру. В КГГА среди прочего говорят о новой программе для путешественников Kyiv Pass. Это карточка туриста, которая дает доступ в течение 24, 48 или 72 часов в максимум достопримечательностей города.

Говорят и о важности удобства и доступности безналичных расчетов — в украинском офисе Mastercard их называют одним из ключей к комфортному и безопасному туризму. Особенно это касается вопроса оплаты проезда. Сейчас решения от этой всемирной платежной системы в киевском транспорте работают на основе открытой модели. Благодаря этому в метро, скоростном трамвае и на фуникулере можно рассчитываться бесконтактными платежными картами, выпущенными любым банком мира, а также гаджетами с NFC.

Только в столичной подземке ежедневно более 60 тысяч поездок оплачивается бесконтактно картами Mastercard. Всего же за время работы такой опции прошло более 20 миллионов оплат картами из 55 стран мира.

"Вечерняя жизнь кипит по всему городу, однако ярче всего горят огни Крещатика", — предлагает гостям города ночную программу сайт УЕФА. Киевский бизнес говорит, что готов потягаться и даже превзойти европейский уровень сервиса. Одним из важных факторов для заведений называют владение персонала английским языком.

Большой город ждет большая игра

Кроме того, вокруг "Олимпийского" организуют 1,5-километровую пешеходную зону, обещает директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов. 25 мая там планируется Матч звезд с участием легенд мирового футбола прошлых лет. После него на сцене пройдет праздничный концерт — как раз накануне финального матча.

Большой город ждет большая игра. Киев уже не раз сдавал экзамен по приему мероприятий такого уровня. Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018, как ожидается, станет очередной ступенькой в развитии столицы и новым сигналом миру: Украина — открытая миру и возможностям страна.