Как он это делает? Реакция соцсетей на выход Реала в финал Лиги чемпионов

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу выхода Реала в финал Лиги чемпионов в Киеве.

Жаль, что Бавария не попадет в финал. Представляете, что мог выдать Ульрайх, когда испугался бы Салаха? — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 1 мая 2018 г.

Реал в двух матчах с Баварией оставил крайне неоднозначное впечатление. Ему пришлось страдать в обороне и проявлять лучшее в атаке. Но команда у Зидана является, в первую очередь, карательной. — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 1 мая 2018 г.

Бензема можно критиковать сколько угодно, но он все равно сильнее Игуаина)) — Semen Zigaev (@aladier2) 1 мая 2018 г.

Продолжаю просто хотеть, чтобы Реал выиграл третий раз подряд ЛЧ. Для статистики. — Сергей Новосёлов (@Novoselov_S) 1 мая 2018 г.

Великий матч. Бавария - великий соперник! Обе команды были достойны финала! — Stanislaw Minin (@stan_minin) 1 мая 2018 г.

Ключевой эпизод концовки - мяч, выбитый Хамесом в аут.

Это малодушие. Будь сильным, клади болт на симулянтов, заканчивай атаку, выводи соперника из себя.

А так: ты потерял ритм, три минуты и дал повод ложиться на газон при любом удобном случае.#антифэирплэй — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 1 мая 2018 г.

По сути, Реал последние несколько игр дурака валяет, но они в финале ЛЧ и это факт. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 1 мая 2018 г.

ну и хорошо. Ливерпулю будет почетнее обыграть в финале 12-кратного обладателя Кубка чемпионов, чем какую-то Баварию...) pic.twitter.com/zlY1joZNrq — ZhuraWell (@TimZhur) 1 мая 2018 г.

Не знаю, как это удаётся «Реалу». Но третий финал подряд - это круто, что тут говорить. — Павел Занозин (@zanozin) 1 мая 2018 г.

После промаха Роналду при счете 2:1, футбольный бог был обязан вывести Баварию в финал, но даже у него 1 мая выходной. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 1 мая 2018 г.

Поздравляю Чакыра и судей всего мира с выходом в финал. Юрген, займись мальчиками! — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 1 мая 2018 г.

Какая же крутая Лига Чемпионов! Мы аплодировали Тоттенхэму в 1/8, Ювентусу в 1/4,Баварии в 1/2 за качество игры! Не только результат имеет значение. На каждом этапе плей-офф невероятные эмоции вызывали именно те команды, которые вылетали. А Реал с 3 финалом подряд. Тоже история!) — Роман Гутцайт (@guttsait) 1 мая 2018 г.

Конечно, Бавария играла лучше. Но какое может быть сочувствие к команде, которая привозит себе такие мячи в двух полуфинальных матчах? — Ivan Gromikov (@gromikov) 1 мая 2018 г.

Насправді дуже шкода Баварію та Гайнкеса. Мюнхенці сьогодні зробили все для перемоги, але... Не шукайте логіки у футболі. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 1 мая 2018 г.

На Роналду ціни у київських спекулянтів підскочуть ще на 20 % #фіналукиєві — Роман Бебех (@roman_bebekh) 1 мая 2018 г.

Как Реал это делает?! Бавария в обоих матчах играла лучше — Константин Генич (@GenichK) 1 мая 2018 г.

Сил у Реала осталось ровно на чемпионский коридор в воскресенье. — Василий Уткин (@radioutkin) 1 мая 2018 г.

Напомним, Реал сыграл вничью со счетом 2:2 в домашнем полуфинальном матче против Баварии, но прошел в финал по сумме двух встреч.

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