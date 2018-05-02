Как он это делает? Реакция соцсетей на выход Реала в финал Лиги чемпионов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Реал удержал преимущество над Баварией в домашнем матче

Реал удержал преимущество над Баварией в домашнем матче

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу выхода Реала в финал Лиги чемпионов в Киеве.

Напомним, Реал сыграл вничью со счетом 2:2 в домашнем полуфинальном матче против Баварии, но прошел в финал по сумме двух встреч.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финал ЛЧ 2018 ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове