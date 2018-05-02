Футболист Баварии оскорбил игроков Реала после поражения в полуфинале Лиги чемпионов

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Артуро Видаль обозвал игроков Реала

Артуро Видаль обозвал игроков Реала "мышами"

Полузащитник Баварии Артуро Видаль оскорбил игроков Реала после поражения в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

После окончания матча в Мадриде чилиец на своей странице в Twitter выложил фотографию с группой игроков Реала и подписал ее "Мышшши".

По ходу матча Видаль также неоднократно выражал недовольство работой судейской бригады во главе с турком Джанейтом Чакыром.

Напомним, мадридский Реал стал первым финалистом Лиги чемпионов, в полуфинале по сумме двух матчей со счетом 4:3 обыграв Баварию.

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