Финалистки Лиги чемпионов прибыли в Киев

Украина уже приняла почти 500 человек среди гостей финалов Лиги чемпионов

Женские команды Вольфсбург и Лион прибыли в Киев, где сыграют в финале Лиги чемпионов-2018.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничники вовремя получили списки команд, поэтому их оформление прошло быстро и без каких-либо задержек.

Француский Лион прибыл в аэропорт Жуляны, а немецкий Вольфсбург прилетел в Борисполь.

Как отмечает ГПСУ, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости, а также официальные делегации Лиги чемпионов. В общем Украина уже приняла почти 500 человек.

Финал женской Лиги чемпионов состоится 24 мая в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. 26 мая украинская столица примет финал мужской Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль.