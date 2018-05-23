Финалистки Лиги чемпионов прибыли в Киев

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Украина уже приняла почти 500 человек среди гостей финалов Лиги чемпионов
Фото: ГПСУ

Украина уже приняла почти 500 человек среди гостей финалов Лиги чемпионов

Женские команды Вольфсбург и Лион прибыли в Киев, где сыграют в финале Лиги чемпионов-2018.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничники вовремя получили списки команд, поэтому их оформление прошло быстро и без каких-либо задержек.

Француский Лион прибыл в аэропорт Жуляны, а немецкий Вольфсбург прилетел в Борисполь.

Как отмечает ГПСУ, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости, а также официальные делегации Лиги чемпионов. В общем Украина уже приняла почти 500 человек.

Финал женской Лиги чемпионов состоится 24 мая в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. 26 мая украинская столица примет финал мужской Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль.

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