Финалистки Лиги чемпионов прибыли в Киев

Женские команды Вольфсбург и Лион прибыли в Киев, где сыграют в финале Лиги чемпионов-2018.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, пограничники вовремя получили списки команд, поэтому их оформление прошло быстро и без каких-либо задержек.
Француский Лион прибыл в аэропорт Жуляны, а немецкий Вольфсбург прилетел в Борисполь.
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Как отмечает ГПСУ, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости, а также официальные делегации Лиги чемпионов. В общем Украина уже приняла почти 500 человек.
Финал женской Лиги чемпионов состоится 24 мая в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. 26 мая украинская столица примет финал мужской Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль.
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