25 мая 2018, пятница

Финал Лиги чемпионов. Когда и где смотреть матч Реал - Ливерпуль

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Наставник Реала Зинедин Зидан (справа) противостоит менеджеру Ливерпуля Юргену Клоппу

Наставник Реала Зинедин Зидан (справа) противостоит менеджеру Ливерпуля Юргену Клоппу

НВ делится необходимой информацией для всех желающих следить за поединком финала Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль.

Финал Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия) состоится завтра, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе (Тоттенхэм, Реал, Боруссия Дортмунд, АПОЭЛ), после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ, в четвертьфинале - итальянский Ювентус, в полуфинале - немецкую Баварию;

- потерпел одно поражение в предыдущих девяти матчах при четырех ничьих;

- занял третье место в испанском первенстве, отстав от чемпиона Барселоны на 17 очков;

- не имеет кадровых потерь.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе (Ливерпуль, Севилья, Спартак, Марибор), после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту, в четвертьфинале - английский Манчестер Сити, в полуфинале - итальянскую Рому;

- потерпел два поражения в предыдущих 12-ти поединках во всех турнирах при трех ничьих;

- занял четвертое место в английском первенстве, отстав от чемпиона Манчестер Сити на 25 очков;

- не сможет рассчитывать на защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, а также игрока средней линии Алекса Окслейда-Чемберлена.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Иско - Бензема, Роналду

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

Инфографика подготовлена компанией TOP LEAD

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