Финал Лиги чемпионов. Когда и где смотреть матч Реал - Ливерпуль

НВ делится необходимой информацией для всех желающих следить за поединком финала Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль.

Финал Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия) состоится завтра, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе (Тоттенхэм, Реал, Боруссия Дортмунд, АПОЭЛ), после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ, в четвертьфинале - итальянский Ювентус, в полуфинале - немецкую Баварию;

- потерпел одно поражение в предыдущих девяти матчах при четырех ничьих;

- занял третье место в испанском первенстве, отстав от чемпиона Барселоны на 17 очков;

- не имеет кадровых потерь.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе (Ливерпуль, Севилья, Спартак, Марибор), после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту, в четвертьфинале - английский Манчестер Сити, в полуфинале - итальянскую Рому;

- потерпел два поражения в предыдущих 12-ти поединках во всех турнирах при трех ничьих;

- занял четвертое место в английском первенстве, отстав от чемпиона Манчестер Сити на 25 очков;

- не сможет рассчитывать на защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, а также игрока средней линии Алекса Окслейда-Чемберлена.

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Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Иско - Бензема, Роналду

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

Инфографика подготовлена компанией TOP LEAD

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