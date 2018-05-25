Эффект 12 игрока: что влияет на результаты футбольного матча

Если спросить любителя футбола о факторах, которые влияют на победу команды, начнется долгая дискуссия. Непременно назовут и профессионализм, и сыгранность членов клуба, уровень и талант тренера, наличие "звезд" в команде, и даже удачу.

У футбольных команд высшей лиги эти показатели более или менее схожи. Тем не менее, есть немало менее заметных на первый взгляд причин, которые подталкивают чашу весов в пользу той или иной команды. Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года Mastercard проанализировала, что еще может повлиять на успех или поражение в футбольном матче.

Говорящие руки, говорящие ноги

У каждого футболиста все же есть фирменный почерк, который проявляется в том числе в "языке тела".

Например, многие знают о привычке лучшего немецкого бомбардира Мирослава Клозе после гола совершать кульбит - то есть, прыгать с переворотом в воздухе. Выяснилось, что различные способы отпраздновать забитый мяч могут стать секретом победы команды. Европейское исследование, проведенное по заказу Mastercard, показало, что различные “виды радости” после забитого гола связаны с победой или проигрышем команды. Так, 82% игроков, которые разводили обе руки, радуясь забитому мячу, оказывались в итоге в команде победителя.

Выяснилось и еще несколько признаков будущего успеха. Например, четверо из пяти игроков, которые сжимали обе руки в кулак — в итоге победители. Немногим меньше, 77%, футболистов, которые выпячивали грудь после забитого мяча, также оказывались на стороне триумфатора. А вот опускать голову после гола не стоит: статистика показывает, что каждый второй такой жест принадлежит проигравшей команде.

А потрогать?

Психология говорит о еще одном важном факторе, который меняет ситуацию на поле. А именно, о командных прикосновениях: особенных рукопожатий, последовательностей ударов кулаками и просто объятий. Исследование этих ритуалов провели в Калифорнийском университете. Выяснилось, что игроки команд-победительниц касаются друг друга на 50% чаще, чем игроки проигравших команд.

Как это работает? По мнению доктора психологии Руберта Курцбана, взаимные прикосновения улучшают сотрудничество. В свою очередь, исследователи Лоуренс Уильямс из Университета Колорадо и Джон Барг из Йеля обнаружили, что касания друг друга улучшают доверие между участниками команды. А как раз сотрудничество и доверие – критически важны для футбола, который прежде всего — командная игра.

В Journal of Applied Psychology также отмечается, что празднующая вместе команда и побеждает вместе. Специалисты связывают это с эффектом "эмоционального заражения". Он предполагает, что человек способен сознательно или бессознательно влиять на окружающих через словесные и телесные сигналы, по сути, транслируя свои эмоции на других. Психологи также составили краткий список "лайфхаков" для футболистов, чтобы настроить себя на победу:

● празднуйте каждый гол;

● чем экспрессивнее - тем лучше. Идеальный вариант – широко разведенные руки;

● празднуйте стильно: яркие жесты и поза победителя улучшают психологический настрой;

● радуйтесь вместе с товарищами по команде – эмоции “заразны”;

● поддерживайте контакт – игроки, поддерживающие тактильную связь с другими участниками команды, имеют больше шансов оказаться в команде-победительнице.

12-ый игрок

Но не футболистами едиными. В игру вступает еще один важный фактор - так называемый “12-ый игрок”. То есть, фаны команды и их поддержка на стадионе.

"Психологически проще знать, что на небольшом пространстве множество людей поддерживает тебя. Чем больше игроков осознают это, тем вероятнее лучшая игра. Они хотят соответствовать ожиданиям", — поясняет спортивный психолог Том Бейтс. Именно поэтому фанатов называют двенадцатым игроком, который может открыть команде второе дыхание.

По мнению экспертов, ощущение того, что за тобой смотрят, во время игры уходит на подсознательный уровень. Как и другие воздействия. "Меньше 30% игроков осознают то, что тренер говорит им в день матча. Они просто очень сфокусированы на игре. Тем не менее, именно игрокам больше всего нужна поддержка из-за эмоционального накала", — добавляет Бейтс.

К примеру, "Ливерпуль" в последний раз выиграл Лигу чемпионов в 2005 году. Тогда, как рассказал полузащитник Луис Гарсия, команда сидела в раздевалке и отчетливо слышала голоса тысяч поклонников. "Можете ли вы представить, как это ощущалось? Мы проигрывали 3-0 в финале Лиги чемпионов, и все, что мы могли слышать, это как 45 тысяч человек, сообщающих нам, что они все еще верят в нас. Именно в этот момент мы тоже начали верить в победу", - сказал он.

Тогда англичане в финале, который позже назвали одним из величайших матчей в истории, сражались с итальянским "Миланом". После первого тайма счет был 0:3, но команда нашла в себе силы продолжать бой. Во втором тайме ливерпульцы забили три гола за шесть минут. Дополнительные 30 минут прошли без забитых голов. В итоге "Ливерпуль" вырвал кубок в серии пенальти: 3:2.

Немалую роль играет и атрибутика фанатов — такой, как баннера, плакаты, флаги и шарфики. Они создают атмосферу, которая оказывает спортсменам поддержку. У футболистов, которые видят эти атрибутику, прикладывают усилия на 8% больше, выяснила команда ведущего ирландского исследователя в журнале "Изокентика и упражнения". А вот проведенный исследователями из Института психологии элитарного искусства и Университета Кента эксперимент определил, что, улыбка болельщиков приводит к тому, что игроки работают с максимальными усилиями на 12% дольше, чем те, кто смотрел на лица, выражающими негативные эмоции, пишет журнал Frontiers.

Больше чем цвет

Заядлые фанаты непременно носят на себе атрибуты и цвета любимой команды. Считается, что это — визитная карточка настоящего футбольного болельщика. По мнению социологов, футбольные фаны используют цвета, чтобы подчеркнуть свою связь с командой, другими фанатами, а также личную гордость.

Как и для фанов "Ливерпуля", так и "Реала Мадрида" цвета имеют огромное значение из-за целого ряда факторов. Например, исследовательская группа из нескольких нидерландских университетов в Голландии пишет в "Журнале спортивных наук" (The Journal of Sport Sciences), что белая форма команды — наиболее заметна на фоне зеленого футбольного поля. У "Реала", как известно, форма как раз белая.

А вот красные комплекты связаны с лучшими выступлениями. Статистика гласит, что 60% команд выигрывали английскую футбольную лигу в 1947-2003 годах, играя в красном. Кроме того, ношение красного цвета связано с 20% роста шансов на победу. Этот оттенок как раз традиционно ассоциируют с доминированием, уверенностью и страстью. Еще одно объяснение предлагают исследователи из Университета Нортумбрии и Университета Сандерленда. В "Журнале психологических наук" (The Journal of Psychological Science) они отмечают, что те, кто носит красный цвет, обычно имеют на 20% больше тестостерона, чем те, кто выбирает другие цвета.

Как прокачать команду

Объединяют, впрочем, не только цвета. Точно так же, когда люди поют вместе, данные свидетельствуют о том, что они чувствуют себя лучше и более связаны друг с другом. Например, перед игрой болельщики "Ливерпуля" стоят и поют песню You’ll never walk alone, размахивая шарфами в цветах команды.

Есть и другие способы "раскачать" любимую команду. Например, фанаты Исландии на Евро-2016 подарили новую традицию — "удар грома". Болельщики синхронно хлопают в ладоши и выкрикивают "Ха!" на каждом ударе. С каждым разом – громче и быстрее, а команды поддерживают. Кто-то вспоминает привычки викингов, но на самом деле — это изобретение фанов шотландского клуба "Мотервелл". Психологическая подоплека: совместные действия добавляют чувства причастности.

А вот фаны "Лех Познань" еще в 1960-х придумали, как поддержать команду и высказать свое "фе" ее руководству одновременно. Чтобы продемонстрировать оба чувства, они поворачивались спинами к тому, что видели, но продолжали петь и танцевать. Когда "Манчестер Сити" играли с "Лех Познань" в 2010 году, болельщики первого познакомились с поддержкой "Познань" и позаимствовали эту традицию. Теперь каждый забитый гол "Манчестер Сити" отмечают таким образом. Психология в этом случае работает на усиление социальных связей и чувство гордости от взаимной радости.

Психологические законы, как и человеческие эмоции — универсальный язык, присущий людям, независимо от места жительства. Совместное "боление" за любимую команду, накал страстей на стадионах, общая символика и полюбившиеся традиции — все это сближает людей и во время матчей объединяет начальников и подчиненных, левых и правых, консерваторов и либералов. Все мы взаимосвязаны, что ярко заметно во время футбольных праздников. Киев уже скоро ждет своя феерия спортивных чувств — возможно, украинская столица подарит европейскому футболу и его фанатам новые традиции.