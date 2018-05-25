Эффект 12-го игрока: Mastercard исследовала психологию футбольной победы

Компания Mastercard, официальный спонсор UEFA Champions League, вместе со спортивными психологами выяснила, как футбольные болельщики влияют на результат игры

24 мая, 2018 г. — «Ливерпуль» и «Реал Мадрид» вполне могут иметь секретное оружие в игре, которая состоится уже в эти выходные, UEFA Champions League Final Kyiv 2018. Их секретное оружие – болельщики. Компания Mastercard, официальный спонсор UEFA Champions League, в ходе исследования обнаружила, что шум толпы фанов может улучшить игру футболистов так же, как дополнительный игрок на поле, а настроение игроков также положительно влияет на конечный результат.

Роль 12-го игрока на поле особенно ценна. Слышать и видеть постоянную поддержку толпы болельщиков, флажки, баннеры и шарфики очень важно, поскольку это добавляет позитива игрокам и повышает их усилия до 8%, что равносильно появлению еще одного игрока на поле.

Исследование Мasterсard, первое подобное в Европе, также выявило, что то, как игрок радуется, тоже может быть секретом общей победы. В частности:

· 82% игроков команд-победителей поднимали обе руки, радуясь забитым голам;

· 79% — сжимали обе руки в кулак;

· 77% игроков выпирали грудь, демонстрируя радость после забитых голов.

Собранные данные показали, что вероятность победы команд, которые радовались, обнимаясь, давая друг другу «пять» и т. п., составляла 50%. С другой стороны, 49% игроков, которые не вели себя подобным образом на поле, оказывались в проигравшей команде. Образцом для подражания позы потенциального победителя исследователи назвали лучшего бомбардира Лиги чемпионов, Криштиану Роналду.

Улыбающиеся болельщики также могут существенно повлиять на результат команды. Исследование показало, что когда игроки видели, что люди улыбаются, они играли на максимуме усилий до 12% дольше, чем те, кто видел недовольные лица.

Спортивный психолог и автор исследования Брэдли Буш, один из ведущих экспертов в области прикладной спортивной психологии, предлагает свои 5 советов бесценным болельщикам:

1. Болейте громко и гордо – голосовая поддержка способствует тому, что ваша команда будет стараться до 7% больше, а также поможет избежать переутомления игроков.

2. Регулярно пойте – чем больше, тем лучше! Это поможет создать и поддерживать атмосферу игрокам.

3. Демонстрируйте свою поддержку – баннеры, флажки и плакаты являются четкими визуальными признаками огромной поддержки и улучшают игру до 8%.

4. Улыбайтесь – надежда, гордость и счастье являются прекрасными мотиваторами, воплощенными в улыбках. В результате футболисты играют на максимуме до 12% дольше.

5. Фанам обеих команд – финалистов UEFA Champions League 2018, стоит носить свою форму для домашних матчей, поскольку красный и белый (по разным причинам) связаны с лучшей игрой.

Старший вице-президент по маркетингу Mastercard в Европе Жанетт Лиендо отметила: «Интересное наблюдение: в то время, как в мире стремительно развивается бесконтактный образ жизни, физическое взаимодействие с коллегами по команде во время празднования может быть секретом успеха на поле. Компания Mastercard гордится тем, что более 20 лет является партнером замечательной игры и ее болельщиков во время UEFA Champions League. Мы ждем Финал 26 мая в Киеве, чтобы в очередной раз увидеть, как с мяча начинаются бесценные истории».