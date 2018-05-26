Финал - это финал, сейчас 100% шансы равны. Большое интервью Сергея Реброва перед матчем Реал - Ливерпуль

"Я уважаю фанатов, что бы они там иногда ни говорили о команде, но они нас поддерживают, без них нет футбола, без них нет команды"

До матча Реал-Ливерпуль осталось всего несколько часов. Сегодня, в день финала Лиги Чемпионов 2018 в Киеве, гостем программы Фан-сектор на Радио НВ стал Сергей Ребров. Большое итервью легендарного футболиста о прогнозах по поводу сегодняшнего матча, тренерскую карьеру, скандалы в украинском футболе и многом другом.

Михайло Герасименко: Сьогодні Київ у центрі уваги футбольної Європи, адже саме у столиці України сьогодні ввечері визначатиметься найсильніша клубна команда нинішнього сезону. До нашої студії ми запросили людину, для якої Ліга чемпіонів - не порожні слова. Отже, у нас в гостях 9-разовий чемпіон України, 8-разовий володар Кубка України, чемпіон Туреччини, чемпіон Росії, чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року, півфіналіст Ліги чемпіонів, перший футболіст, який забив 100 м'ячів у Чемпіонаті України; а як тренер - дворазовий чемпіон України та володар Кубка України, володар Суперкубка, екс-тренер київського Динамо та Аль-Ахлі Сергій Ребров. Пане Сергію, радий бачити вас у нашій студії.

Сергій Ребров: Добрый день.

Михайло Герасименко: Реал - Ліверпуль. На чиєму боці ваші симпатії, за кого більше будете вболівати у цьому протистоянні?

Сергій Ребров: Не знаю, я не могу сказать за кого. Я рад, что такое событие происходит в Киеве и я рад, что наш киевский болельщик увидит такой матч. Наверное, это однозначно великое событие для нашей страны и для нашего города.

Михайло Герасименко: Але все-таки, тренерська філософія якого тренера для вас ближче - Зінедіна Зідана чи Юргена Клоппа?

Сергій Ребров: Я думаю, рано говорить о философии Зидана, он не так много работает, но уже даже за это время выиграл достаточно титулов и, конечно в этой игре фаворитом считается Реал. Но я поддерживаю в большей мере Клоппа, потому что я и сам ездил стажироваться к этому тренеру, мне нравится его философия и то, что он сейчас делает в Ливерпуле. ЗА последние годы Ливерпуль весь сезон сейчас претендовал и на чемпионство, на место в Лиге чемпионов, и сейчас по праву играет в финале Лиги чемпионов.

Сергей Ребров/НВ

Михайло Герасименко: Це неправильне запитання, звичайно, але, на ваш погляд, хто в нинішньому сезоні своєю грою більше заслужив на звання найкращої команди?

Сергій Ребров: Наверное, за это и любят футбол, что разницы нет, кто заслужил. Финал - это финал, дошли команды до финала, сейчас 100% шансы равны. И как можно в процентном соотношении решить, кто больше, кто меньше заслужил? Наверное, обе команды заслужили играть в финале и обе команды, я считаю, заслужили выиграть этот титул.

Михайло Герасименко: Це дійсно справжнє футбольне свято в Україні, в Києві. Але складається таке враження, що в деяких аспектах кияни виявилися неготовими до такого футбольного свята. Я маю на увазі підвищення навіть у тисячу разів цін на житло, спекуляцію з квитками, це ми мусимо констатувати як мінусові, негативні явища.

Сергій Ребров: Я всегда говорю о том, что, к примеру, мы сейчас проводим финал Лиги чемпионов и для того, чтобы понять насколько выросли цены, нужно проанализировать то, что было в прошлые годы в других городах. Я уверен, в других городах цены поднимались очень серьезно. Но, конечно, с нашими ценами, во сколько раз они скакнули… Я точно знаю, что в Европе, когда был финал в Кардиффе, там цены скакали в 39-40 раз, насколько я помню. Все этим недовольны, цены скачут только на два дня, люди пытаются заработать за эти несколько дней. Весь вопрос в том, насколько поднялись эти цены. Я надеюсь, что они не так сильно ударят по болельщикам команд, которые приедут к нам в Киев.

Михайло Герасименко: У ці дні ви знаходилися в Києві і вже, мабуть, бачили і вболівальників мадридського Реала, і вболівальників, які приїхали з Англії. Як вам їхня поведінка?

Сергій Ребров: Я пока не встречался, слава Богу. Проезжал центр краями, потому что здесь негде ни парковаться, ничего. Конечно, сегодня мы все это увидим на сегодняшней игре и после игры. Но пока я не ощущал какой-то дискомфорт и не видел такого количества болельщиков.

Наверное, за это и любят футбол, что разницы нет, кто заслужил. Финал - это финал, дошли команды до финала, сейчас 100% шансы равны

Михайло Герасименко: Пане Сергію, а на жіночому фіналі Ліги чемпіонів не вдалося побувати, Ліон - Вольфсбург?

Сергій Ребров: Я смотрел по телевизору. У меня были заботы, были дела. Женский финал, мужской - это всегда интересно, это финалы. Вы видели ожесточенную борьбу, вроде бы 90 минут 0:0, но в дополнительное время забили 5 мячей. Конечно, это интересно и видно было, что команды отдают все силы ради этого кубка.

Михайло Герасименко: Якби колись була пропозиція очолити жіночу команду, Сергій Ребров за якихось умов міг би погодитися?

Сергій Ребров: Не знаю, я не вижу ничего плохого в женском футболе. Наверное, он не такой атлеттичный, не такой скоростной, но девушки, я думаю, думают не хуже парней.

Михайло Герасименко: За кілька днів до фінального матчу Ліги чемпіонів в Україні було проведено широкомасштабну операцію по боротьбі з договірними матчами, були обшуки, був арешт. Ви вірите в успіх цієї операції і що найближчим часом удасться очистити наш футбол від таких негативних явищ?

Сергій Ребров: Не знаю, я тоже читал это, я слышал, но нужно понимать от кого это исходит, кто проводит эти операции. Мы все знаем, многие достоверные факты говорят об этом, что есть эти проблемы и никто это не скрывает. Но важно найти корень проблемы, важно бороться с ней. Я не знаю, насколько эффективны были эти обыски, были ли какие-то задержания, мы все это узнаем пока из прессы. Что будет дальше - нужно понимать, какие будут после этого последствия.

Михайло Герасименко: Говорять, що найгірше - це пожиттєве відлучення від футболу, але це треба ще довести і дуже довго будуть, мабуть, доводити. Але вже деякі клуби, деякі окремі арбітри виступають із тим, що це було проведено незаконно. Мені здається, що це ще продовжиться на тривалий час.

Сергій Ребров: Конечно. Я думаю, что все должно быть в пределах закона, в рамках закона. То, что эта чума есть в нашем футболе, все об этом говорят. ЗНают, не знают, но все говорят и я надеюсь, мы будем предпринимать какие-то меры против этого.

Сергей Ребров в студии Радио НВ

Михайло Герасименко: У списку клубів, які замішані в скандалі, немає київського Динамо. А от вам як гравцю чи як тренеру доводилося грати у дивних матчах, коли суперник в одному таймі бився на всі 100, намагався нав'язати свою гру вашій команді, а у другому розсипався?

Сергій Ребров: Во многих матчах можно говорить о том, что "вот, Динамо сливает игру", на моей памяти много таких матчей. Но Динамо всегда славилось командой, которая всегда играет первым номером и сложно понять, команда специально "садится в оборону" или команда действительно ничего не может противопоставить Динамо. Поэтому я лично не участвовал и не люблю таких матчей. Когда ты выходишь на поле, ты хочешь выиграть, выиграть честно и во всяком случае когда я играл, когда я был тренером, у меня таких матчей не было. Хотя по телевизору какие-то матчи ты смотришь, у тебя возникает какое-то подозрение, когда ты видишь эти матчи. Наверное, все понимают, что Динамо клуб немножко другого калибра и здесь об этом даже нечего думать.

Михайло Герасименко: Я пам'ятаю тільки один матч за участі Динамо, коли вболівальники говорили: "Та це вони, мабуть, здали, віддали", коли Маріуполь мав залишатися у вищому дивізіоні кілька років тому. Останній матч тоді був якраз із Динамо і тоді в один м'яч Динамо програло.

Сергій Ребров: Вы поймите, иногда, когда конец сезона, когда у футболистов уже нет той мотивации… Я помню этот матч, я помню, что это было не при мне, по-моему, я не был тренером.

Михайло Герасименко: Ні-ні, тоді був Олег Блохін, якщо я не помиляюсь.

Сергій Ребров: Я помню этот матч, у футболистов просто не было мотивации, многие из них уже были в отпуске и, по-моему, Динамо уже заняло второе место и эта игра уже не решала ничего, игра решала для Мариуполя. И, конечно, игроки Мариуполя с повышенной мотивацией доказали, что они достойны оставаться в Премьер-лиге.. Но на 100% я уверен в том, что никакого подвоха там не было.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, а для тих людей, провину яких в організації договірних матчів буде доведено, як ви вважаєте, яке має бути покарання?

Сергій Ребров: Конечно, оно должно быть жестким и показательным, потому что для чего делаются эти обыски? Для конкретных результатов, чтобы люди дальше даже не думали о том, чтобы участвовать в этих матчах. И, наверное, первая реакция, какие-то первые выводы должны быть очень жесткими, чтобы дальше это не повторялось.

Мне часто задают вопрос: тренер должен быть диктатором или демократом. Любой тренер должен найти середину, должен быть и кнут, и пряник

Михайло Герасименко: Тепер хочеться повернути до вашого закордонного вояжу. Нещодавно ви повернулися з Саудівської АРавії, де очолювали клуб Аль-Ахлі. Я пам'ятаю як напередодні від'їзду ви говорили, що для вас не важливо, з якої країни клуб, головне - щоби він ставив високі завдання. Але в той час багато моїх колег журналістів написали про те, що Сергій Ребров поїхав за великими грошима. Скажіть, чому ви все-таки прийняли рішення очолити Аль-Ахлі на той момент? Адже писали, говорили про те, що були ще пропозиції від клубів англійської Прем'єр-ліги.

Сергій Ребров: Я не знаю, кто такое писал и говорил. Журналисты где-то что-то услышали… Я всегда говорил: это моя судьба и я в праве решать, что мне делать, журналисты не в праве решать мою судьбу и анализировать, куда я пошел и что выбрал. Еще раз, они должны смириться с этим. Если им интересно говорить, писать обо мне - пожалуйста, задавайте вопросы, но не решайте за меня куда мне идти и что мне делать. Я рад, что этот год провел в Аль-Ахли, мне понравилось то, чем я занимался, мне понравился тот коллектив, с которым я работал. У меня закончился контракт и я уехал, это абсолютно нормальные вещи. Я получил какой-то опыт, что-то получилось, что-то нет, но это тренерская работа. Еще раз, я рад, что я съездил в новую для меня страну, узнал что-то новое и, конечно, попытался построить что-то новое в новой команде.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, а що ви знали про футбол Саудівської Аравії і зокрема про команду Аль-Ахлі перед підписанням контракту?

Сергій Ребров: Когда был интерес со стороны Аль-Ахли, я посмотрел достаточно матчей, я видел потенциал в этой команде. Когда я разговаривал с представителями клуба, для меня важен был в первую очередь не ежеминутный результат, что сейчас нам надо 100% выиграть. Развивать академию, развивать команду, чтобы эта команда была конкурентоспособной в Лиге Азии и в своем чемпионате. Я думаю, что в этом сезоне мы этого достигли, мы до последнего тура бились за чемпионство; сыграли в ничью дома, не выиграли у Аль-Хиляля. То же самое и в Лиге чемпионов, мы не проиграли ни одной игры, вышли с первого места из группы. Я думаю, что этот опыт, который был у меня в Саудовской Аравии, он положительный и придаст мне больше уверенности в работе в будущем.

Михайло Герасименко: А наскільки футбол популярний у цій країні?

Сергій Ребров: Футбол популярен везде, в Саудовской Аравии так же. Некоторые матчи собирали полные стадионы, было по 60 тысяч, когда мы играли дома. Очень красивый стадион, на котором мы играем. Футбол очень развит в этой стране, достаточно много иностранцев, легионеров, которые приезжают. Легионеры очень высокого уровня и команды из Саудовской Аравии практически каждый год играют в финале, полуфинале Лиги чемпионов Азии. Этот чемпионат считается чемпионатом достаточно высокого уровня, по сравнению с остальными чемпионатами Азии.

Сергей Ребров в студии Радио НВ

Михайло Герасименко: Ви працювали в Саудівській Аравії у справді історичний момент. З початку 2018 року місцевим жінкам дозволили не тільки бути за кермом автомобіля, а й відвідувати публічні місця, тобто і тіж таки стадіони. На стадіонах були створені спеціальні жіночі сектори. Чи багато жінок приходило на матчі Аль-Ахлі?

Сергій Ребров: Достаточно. Это даже не женщины приходили. там у них не принято, чтобы женщины сами ходили. Приходили семьи, это считались семейные сектора, куда приходили всей семьей (и дети, и женщины). У нас на стадионе это был самый верхний сектор, зачастую первое время он был практически заполнен. Конечно, это вызывало интерес и у мужчин, которые приходили на футбол, им это было интересно. Да, этот год действительно в какой-то мере революционный для Саудовской АРавии, потому что и девушкам разрешили… Пока еще они не ездят, насколько я знаю. Сейчас могут учиться ездить, сдавать, но получать права они могут только с июня. Поэтому пока я не видел там девушек за рулем.

Михайло Герасименко: Якою була інфраструктура клубу, якщо її порівняти, скажімо, з клубами української Прем'єр-ліги?

Сергій Ребров: Это огромная разница. Когда я приехал и увидел, что базы вообще нет, мы тренировались на одном поле, на бывшем стадионе - конечно, это было непросто. Но при той температуре, которая есть там за год, ночью минимальная температура была +28 градусов, это одно поле можно поддерживать в достойном состоянии. Но инфраструктуры как таковой практически не было, по сравнению с киевским Динамо это небо и земля.

Михайло Герасименко: А що ви можете сказати про стадіон? Мені доводилося чути, що стадіон доволі-таки сучасний і вміщує 60 тисяч чи навіть більше 60 тисяч глядачів.

Сергій Ребров: Да, 60 тысяч, очень красивый современный стадион. В этой стране достаточно средств для того, чтобы развивать спорт, развивать все, что угодно, потому что действительно видно, что страна богатая. они очень любят футбол, развивают, пытаются. Сейчас попали на Чемпионат мира и пытаются всеми средствами помочь национальной команде, чтобы они достойно выступили на Чемпионате мира.

Я уважаю фанатов, что бы они там иногда ни говорили о команде, но они нас поддерживают, без них нет футбола, без них нет команды

Михайло Герасименко: Відомі легіонери приїздять до Саудівської Аравії, виступають за місцеві клуби?

Сергій Ребров: Выступают. Не знаю, насколько они знаменитые, но действительно игроки, которые долгое время играли в Европе, в большей мере даже в Южной Америке, очень много игроков из Бразилии. Сейчас в каждой команде можно использовать 7 иностранцев и эти иностранцы поднимают уровень чемпионата, поднимают уровень каждой команды. КОгда я приезжал, было 4 иностранца, было непросто. Но и многие иностранцы из ближних стран - Сирия, Египет, Марокко. В любом случае это иностранцы действительно хорошего уровня и за счет этих иностранцев развиваются местные игроки, развивается чемпионат.

Михайло Герасименко: Чи були у вас домовленості, що керівництво клубу купить таких-то чи таких-то футболістів на підсилення? Чи ви вже приїздили працювати з готовими футболістами, з готовим матеріалом?

Сергій Ребров: Мы были в контакте с президентом, проблема была в том, что президента через 5 месяцев убрали и к концу контракта я уже работал с третьим президентом. Это непросто, но у меня был контакт с президентом и мы приобрели несколько хороших игроков, того же Леонардо, который играл в Украине за донецкий Мариуполь; еще несколько хороших игроков, которые усилили нашу команду, в этом вопросе проблем не было.

Михайло Герасименко: Відомо, що перед матчами азійської Ліги чемпіонів з Аль-Джазірою ви подарували 20 чи скільки квитків у віп-ложу для українців, які проживають в Абу-Дабі. Взагалі там українська діаспора велика?

Сергій Ребров: Первую игру мы играли с Персеполисом еще как только я пришел, играли на этом же стадионе Аль-Джазир в Абу-Даби. Для меня было сюрпризом, когда один парень (не помню как его зовут, Дмитрий, по-моему) меня набрал и попросил о встрече. Он приехал ко мне в гостиницу, мы долго общались и потом попросил билеты. Когда он сказал 20 билетов, меня это удивило, потому что такое количество в Абу-Даби не просто украинцев, а которые хотят сходить на футбол, было необычно. Следующую игру то же самое, они пришли. На первую игру им не разрешили пронести украинский флаг на трибуны и они очень расстроились. Мы пытались, я пытался, но в азиатской Лиге чемпионов нельзя проносить на трибуны флаг, хотя во второй раз, когда мы играли с Аль-Джазир, они пришли с флагом. Было не так много народу, но они кричали, перекрикивали всех.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, як би ви могли оцінити загальний рівень чемпіонату Саудівської Аравії?

Сергій Ребров: Это достаточно высокий уровень, пытаются сравнить уровень какого-то чемпионата Европы. Даже если говорить о чемпионате Украины и Саудовской Аравии, сложно сопоставлять, потому что немножко другой климат и немножко другая температура, при которой проводятся тренировки и игры. КОгда я только приехал в августе, первую игру мы играли на выезде, была огромная влажность и температура +46 ночью. Конечно, через 15 минут очень сложно показывать какую-то интенсивность в игре, через 15 минут команды уже стояли и еле ходили по полю. Ты не можешь требовать от них какой-то интенсивности, потому что сил практически нет. Поэтому сложно сравнивать уровень чемпионатов в Азии и чемпионата здесь, в любой стране Европы.

Сергей Ребров в программе Радио НВ Фан-сектор - видео эфира

Михайло Герасименко: Рішенням не продовжувати контракт, наскільки я знаю, було те, що гравцям і тренерам 4 місяці не виплачували заробітну плату в Аль-Ахлі. Шейхи, як так може бути?! Не солідно, здається на перший погляд, гроші-то є.

Сергій Ребров: Как я вам сказал поменялся президент и тот президент, который пришел, практически ничего не платил. Для Саудовской Аравии это нормальные вещи, у них деньги есть, но не всегда они готовы их платить. В любом случае потом через ФИФА и футболисты, и тренеры получают эти деньги, но есть задолженности во всех клубах. К примеру, Аль-Хиляль, который выиграл сезон, играл в финале Лиги чемпионов, имел задолженность 6-7 месяцев. Я абсолютно не понимал, как такое может быть, потому что видно, что это очень хорошая команда, сбалансированная, с хорошим тренером, но бывает такое.

Михайло Герасименко: Але ці гроші врешті-решт виплатять хоча би через певний час чи ні?

Сергій Ребров: Конечно, выплатят, обязательно выплатят и никуда они не денутся. Вы должны понимать правила ФИФА: если футболисты, тренеры подали в Лозанну, если они не выполнят требования Лозанны, то команду могут снять с чемпионата, могут перевести в первую лигу. Наверное, то же, что произошло, к сожалению, с нашим Днепром. Но Аль-Ахли - это команда, которую все знают в Азии, которую все уважают в Саудовской Аравии и я уверен, что никто из Федерации футбола Саудовской Аравии не даст перевести эту команду в первую лигу. Я уверен, что они выплатят задолженность игрокам и тренерам. Для них, к сожалению, это нормальные вещи.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, конфлікти з місцевими футболістами мали місце чи ні?

Сергій Ребров: Футбол - это контактная игра, футбол - это коллектив, где случается все, это абсолютно нормально. Важно выходить из этих конфликтов быстро и забывать о них, идти дальше. Кто-то называет это конфликтом, кто-то называет какими-то недоразумениями в процессе работы, они случаются. Случались они и там, случались и в киевском Динамо, это абсолютно нормальные вещи.

Михайло Герасименко: Якщо коротко охарактеризувати ваш період перебування в Саудівській Аравії, як би ви могли сказати одним реченням?

Сергій Ребров: Это тренерская жизнь, это тренерская работа, это хороший опыт и мне лично понравилась работа в Саудовской Аравии, я приобрел много новых друзей и я доволен тем периодом времени, который я провел там.

Михайло Герасименко: Тепер уже хотілося би поговорити про ваше повернення. Тільки-но ви повернулися, як одразу вас можна було побачити в Києві на стадіоні у матчі проти Маріуполя. І дивилися ви цей поєдинок не десь, а у фанатському секторі, де завжди вирують пристрасті, де і фаєри палять і подібне. Не кожен футболіст може так спокійно прийти до фанатів, спокійно подивитися футбол. Наприклад, я важко собі можу уявити в цьому секторі або у цих секторах Влада Ващука. У вас давня дружба з фанатами?

Сергій Ребров: Да, наверное, я всегда уважал фанатов. Куда я ни прихожу работать, в первую очередь нужно строить свои отношения с уважения. Я уважаю фанатов, что бы они там иногда ни говорили на команду, но они нас поддерживают, без них нет футбола, без них нет команды. Наверное, футболистам будет не очень интересно выходить на поле, когда не будут приходить фанаты или болельщики, которые придут и будут тебя поддерживать. Поэтому я всегда - и когда был игроком, и когда был тренером поддерживал отношения с болельщиками. То, что я пришел на эту игру в фанатский сектор, это просто меня увидели первый раз. Я достаточно ходил туда, на Олимпийском просто это не видно.

Сергей Ребров и ведущий Фан-сектора Михаил Герасименко

Михайло Герасименко: А на Динамо, там же менше.

Сергій Ребров: Сектор находится далеко, а здесь сразу увидели, сняли и вот "Ребров пошел в фанатский сектор". Я даже советую некоторым футболистам сходить в фанатский сектор и поддерживать отношения с фанатами, потому что мы играем для них. Я не разделяю, к примеру, болельщиков и фанатов, которые приходят в свой сектор. Это все болельщики, это те люди, ради которых мы играем и я думаю, что каждый футболист, уважающий себя, уважающий команду должен приходить и общаться с болельщиками.

Михайло Герасименко: Можливо, деяким футболістам нічого відповісти фанатам, можливо, їм соромно за свою гру?

Сергій Ребров: Я не думаю. Я уверен, наши болельщики так же как и футбольные тренеры и футболисты переживают за команду. Мы быстро отходим, футбол - такая игра, ты должен играть, ты должен отдавать всю душу, но на следующий день после игры забывать и начинать жизнь сначала, продолжать делать то, что ты делал. Я уверен: фанаты, даже если они держат какую-то обиду на каких-то игроков, на следующий день они об этом забудут и будут ждать от этого игрока большей мотивации, большей отдачи на футбольном поле. И если он придет к этим фанатам, то они наоборот передадут ему это доверие, уверенность и я думаю, что это придаст ему каких-то сил.

Михайло Герасименко: Ви побували на матчах Динамо після повернення зі свого відрядження. Ностальгія по часах, проведених на тренерському містку київського Динамо залишилася?

Сергій Ребров: Я люблю эту команду, провел здесь полжизни, она мне не безразлична и мне интересно смотреть, что меняется в команде, мне интересно смотреть как меняется команда. Я рад, что сейчас очень много молодых ребят, которые играли еще при мне, продолжают прогрессировать, уже взяли на себя ношу лидеров в этой команде. ЭТо очень важно, что молодые ребята прогрессируют. В этом сезоне ничего не выиграли, но в следующем, думаю, у нас есть перспектива, есть молодые таланты, которые должны еще больше о себе заявить в следующем сезоне.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, на ваш погляд, чого не вистачило, щоби стати чемпіонами?

Сергій Ребров: Об этом сложно говорить, это, наверное, тренеры проанализируют почему. Динамо всегда ставит максимальные задачи. К сожалению, в этом сезоне не выиграли ничего.

Михайло Герасименко: Але бачите, Шахтарю в чемпіонаті ще не програли жодного з чотирьох матчів, одна нічия і три перемоги, та в той же час опинилися за спиною Шахтаря.

Сергій Ребров: Тем и интересен чемпионат, это не игры. Раньше говорили "Динамо выиграли чемпионат, но проиграли Шахтеру".

Михайло Герасименко: Так, я пам'ятаю ці слова Мірче Луческу.

Сергій Ребров: Проиграли Шахтеру, значит мы не чемпионы.

Михайло Герасименко: Не справжні чемпіони.

Сергій Ребров: Сейчас можно то же самое говорить о Шахтере, они не настоящие чемпионы. Если они не обыграли Динамо, значит, наверное, надо половину чемпионства отдать киевскому Динамо.

Человеку, футболисту в жизни дается богом какой-то талант, и все зависит от тебя: или ты развиваешь этот талант, или ты остаешься на своем уровне

Михайло Герасименко: Вперше на моїй пам'яті президент київського Динамо Ігор Суркіс давав тренеру такий довгий час на роздуми, щоби він підписав новий контракт і вперше тренер відмовив. Повертаючись до того часу, коли ви вже не підписали новий контракт з київським Динамо. Ви не знаходили на той момент для себе мотивації залишатися в Динамо чи якісь інші причини були?

Сергій Ребров: причин было достаточно. Конечно, был сложный долгий разговор с президентом. Это вообще сложный вопрос, я не хочу на это отвечать. То, что делается, оно сделалось и, наверное, то что я сказал тогда, нужно было или поменять игроков, или поменять тренера. ПОменяли тренера, сейчас я вижу прогресс команды и, наверное, это было правильное решение.

Михайло Герасименко: Гарячі хлопці (Гармаш, Рибалка, Хачеріді) зіграли цю роль, що ви все-таки сказали "Ні, я беру паузу"?

Сергій Ребров: Не думаю, что они сыграли. Многие считают, что у меня или у кого-то был конфликт с этими игроками. ПОверьте, у меня абсолютно нормальные отношения со всеми этими игроками и сейчас, когда я уехал, часто со всеми тремя созваниваюсь, с Женей Хачериди я играю в теннис, я их уважаю. Важно, что человеку, футболисту в жизни дается богом какой-то талант, и все зависит от тебя: или ты развиваешь этот талант, или ты остаешься на своем уровне. И каждый игрок (это не только в футболе, это, наверное, во всех аспектах жизни), или ты развиваешь то, что тебе дано богом, или ты остаешься на своем уровне и, к сожалению, иногда даже не прогрессируешь, а деградируешь. Я пытался некоторым игрокам это объяснить. Кто-то понимал, кто-то слышал, кто-то не хотел это слышать и продолжал оставаться на том же уровне. В этом проблема. А каких-то проблем во взаимоотношениях с ними или с какими-то другими игроками у меня никогда не было.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, зараз я пропоную поговорити про тренерську кар'єру. Існує такий вислів: "Щоби стати тренером, потрібно "вбити" в собі гравця". Не одного разу я чув такий вислів, ви його підтримуєте чи ні?

Сергій Ребров: Нет, абсолютно. Я не понимаю, зачем кого-то "убивать". Я думаю, что если тренер был хорошим игроком, любым игроком, это помогает ему, это дает какие-то дополнительные рычаги управления игроками, потому что важно, чтобы игроки уважали тебя. И если ты прошел их путь, который они проходят сейчас, и если ты его прошел успешно, то это помогает взаимоотношениям с игроками, это помогает тебе в понимании каких-то вопросов. Я уверен, что это не основной фактор, сейчас достаточно примеров тренеров, у которых практически не было карьеры футболиста или они играли на каком-то очень низком уровне и добивались серьезных успехов в тренерстве. Я не считаю, что нужно в себе "убивать" футболиста и забывать все, чем ты занимался в карьере футболиста. Наоборот, я думаю, ты должен подчеркивать то, что тебе помогает в тренерской работе, но понимать, что это абсолютно разные вещи. Я думал о том, что когда я был игроком и тренером, как распределять свой час, то сейчас тренером ты гораздо больше думаешь, гораздо больше работаешь, нежели когда ты был игроком.

Михайло Герасименко: Сергій Ребров - це тренер-диктатор чи тренер-демократ?

Сергій Ребров: Ой, сейчас буквально два часа назад был на другом интервью, мне задавали тот же вопрос: тренер должен быть диктатором или демократом. Любой тренер должен найти середину, должен быть и кнут, и пряник. Ты не можешь футболистам каждый день говорить, заставлять их что-то делать, ты должен находить правильные слова, чтобы их мотивировать. И иногда, когда они хорошо сделали свою работу, конечно, они достойны какой-то похвалы. Я не считаю, что тренер должен быть или мягким, или должен уничтожать команду, чтобы они буквально как только тебя видели, уже опускали головы и не хотели с тобой разговаривать.

Сергей Ребров в студии Радио НВ

Михайло Герасименко: А є хтось із тренерів, хто став для вас прикладом у чомусь у вашій кар'єрі?

Сергій Ребров: Конечно, у каждого тренера. Когда был игроком, я поиграл во многих клубах, работал со многими тренерами. Не могу сказать, что от каждого, но те тренеры, с которыми я работал, что-то оставляли во мне и некоторые моменты в своей тренерской работе я использую из своего опыта игрока, из опыта общения с тренерами, с которыми я работал.

Михайло Герасименко: А чи є команда, почувши ім'я якої ви відразу би погодилися, сказали "Я згоден її очолити"?

Сергій Ребров: Сложно сказать сейчас, я об этом не думал.

Михайло Герасименко: А ви бачите себе тренером в українському чемпіонаті, але не в київському Динамо?

Сергій Ребров: Тут важно понимать, какие цели команды, важно быть в контакте с президентом, иметь доверие и поддержку президента. И цели, какие цели в чемпионате Украины. Только две команды сейчас могут бороться за чемпионство. Я хочу работать в тех командах, которые действительно ставят максимальные задачи, которые готовы на эти задачи отдавать средства, пытаться развивать инфраструктуру клуба, наверное, это важно. Мне не очень интересно работать на ежесекундный результат - вот ты сейчас пришел и в этом сезоне мы должны только стать чемпионами. Мне гораздо более интересна кропотливая работа, работа с молодежью, меня это привлекает.

Михайло Герасименко: Пане Сергію, ви працювали в чемпіонаті України, коли ще була більша кількість легіонерів, легіонери були якісніші. Зараз залишилися легіонери, які на провідних ролях, у донецькому Шахтарі, у київському Динамо. На ваш погляд, зниження загального рівня українського футболу зараз уже зупинилося і ми почнемо підніматися чи ні, чи ми ще там на дні і знаходимося?

Сергій Ребров: Это зависит от людей, которые руководят футболом, от президентов, от руководителей Федерации футбола. Наверное, если мы все вместе сейчас будем пытаться подниматься, то у нас это получится. Здесь важно экономическое состояние страны и, наверное, желание руководства страны помогать футболу. Футбол - это спорт № 1 и все в нашей стране любят его. Для того, чтобы он развивался не только в киевском Динамо и в Шахтере, важно, чтобы были люди, которые брали бы на себя ответственность руководить этими командами и вкладывать какие-то средства. Без средств никто не построит команду, это уже пройдено годами, ты никуда не денешься. Для того, чтобы построить какую-то команду, нужно вкладывать какие-то средства и иногда нужно, ,чтобы правительство заставляло вкладывать эти средства каких-то бизнесменов, руководителей предприятия, то, что было раньше в бывшем СССР, когда я еще начинал играть в футбол. За какими-то предприятиями были закреплены команды и руководитель предприятия должен был развивать эту команду и, конечно, он поддерживает спорт, поддерживает здоровый образ жизни. Наверное, эта формула актуальна и сейчас, важно, чтобы нашлись люди в высших эшелонах власти, которые должны заботиться о футболе и развивать футбол.

Михайло Герасименко: Скажіть, а українські клуби можуть бути прибутковими? Адже і президент Динамо, і президент Шахтаря… Чому ці клуби на плаву? Через те, що в них вкладаються кошти. Можливо, вони і не відбиваються, але все-таки кошти продовжують вкладати ці люди. В той же час іншими командами керували інші олігархи, але в якийсь час Коломойському набридло вкладати гроші в Дніпро і він сказав: "Та, не буду я розраховуватися" і ми бачимо, де зараз знаходиться ця команда. От все-таки, українські команди можуть заробляти собі гроші, стати самоокупними чи ні?

Я надеюсь, когда-то мы вернемся к тому, что журналисты будут высказывать свою точку зрения в независимости от своих симпатий к одной или другой команде

Сергій Ребров: Я думаю, сейчас это нереально. Как ты можешь стать самоокупаемым, если не можешь нашему болельщику дать билет на стадион стоимостью даже 10, 20 долларов. К примеру, в той же Англии если у тебя нет season ticket, у тебя билет стоит минимум 40-50 фунтов и иногда окупаются эти игры. Но здесь очень сложно это сделать, наш футбол держится только на людях, которые готовы вкладывать, даже не вкладывать, а жертвовать деньгами ради футбола. Тот же Игорь Михайлович, Григорий Михайлович, которые жертвуют своими деньгами ради того, чтобы Динамо было на плаву. Наверное, это не громкие слова, это так и есть. Я знаю лично этих людей, они действительно вкладывают в эту команду все, что у них есть.

Михайло Герасименко: Зараз ми спостерігаємо таку тенденцію, що деякі команди невідомо, чи заявляться на наступний чемпіонат, чи не заявляться. І плюс іще говорять, що почалася ця боротьба з корупцією, з договірними матчами. Деякі президенти, в Першій лізі є така команда Жемчужина, вони взагалі згорнули свою діяльність, припинили існування і я боюся, щоби щось подібне не відбувалося і далі.

Сергій Ребров: Не знаю, к сожалению. Конечно, мы хотим подниматься как вы сказали "мы поднимаемся или нет". Но то, что происходит, конечно это ненормально. Я думаю, то, что сейчас происходит в украинском футболе, когда все журналисты, все деятели футбола поделились на два лагеря и сейчас идет реальная война. Я смотрю и для меня это все смотреть больно и неприятно, то, что творится. Я надеюсь, когда-то мы вернемся к тому, что журналисты будут высказывать свою точку зрения в независимости от своих симпатий к одной или другой команде, я имею в виду Динамо и Шахтер, потому что сейчас посмотреть на телевидении, один канал говорит хорошо про Динамо и очень плохо про Шахтер; то же самое на другом канале, противоположно. То же самое журналисты, если они имеют симпатию к Шахтеру, то они только их поддерживают… Не знаю, они спонсируются этими командами или нет, но все это видеть как-то очень неприятно и я надеюсь, в скором будущем это все закончится, потому что это не очень нормально.

Михайло Герасименко: Це такі реалії нашого життя. Я рівновіддалений як від Динамо, так і від Шахтаря, намагаюся об'єктивно висловлювати свої думки і об'єктивно люди, які представляють і Шахтар, і Динамо бувають у нашій студії. Але доводиться спілкуватися зі своїми колегами, я кажу: ну що ж ти написав про Динамо або сказав? А він каже: ти розумієш, скоро Шахтар, Ліга чемпіонів, ми полетимо туди-то туди-то і аргументи з іншої сторони десь подібні. На жаль, спортивну журналістику ми такими моментами якраз і губимо.

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Сергій Ребров: Я думаю, да. И тут даже проблема не в самих журналистах, а проблема в командах. Та война, которая сейчас ведется между Федерацией, Динамо и Шахтером, точно не поднимает уровень нашего футбола, нашего чемпионата выше. Потому что сейчас в большей мере люди думают об этой войне.

Михайло Герасименко: Давайте наприкінці нашої програми про приємне. Нещодавно ви зробили хедтрик - утретє стали батьком. Нагадаю, що у вас є 18-річний Дмитро, дворічний Нікіта і 1-місячний Олександр. Ви мрієте про те, щоби всі вони стали футболістами?

Сергій Ребров: Нет, абсолютно. Я рад, что Дима сейчас в Лондоне, ему нравится футбол, он занимается футболом и сейчас мы пытаемся найти ему университет со спортивным уклоном. Ему нравится заниматься спортом, аналитикой спорта, статистикой. Конечно, я рад этому, потому что я вижу его характер, он закаляется за счет спорта, за счет дисциплины в спорте. Сейчас я приехал из Саудовской Аравии и провожу достаточно времени в семье, мне очень нравится возиться с маленькими детьми, с младшим, со средним, мне нравится. Я не знаю, кем они станут, но то, что я и моя жена будем прививать им здоровый образ жизни, пытаться направить в спортивное русло, мы попытаемся, а что будет дальше - решать им самим.

Михайло Герасименко: А Микита вже з м'ячем бавиться?

Сергій Ребров: Да, конечно. Много бегает, наверное, это гены. Также Дима, когда был маленький, очень любил с мячом, очень любил бегать. Что будет дальше, поверьте, я не желаю, чтобы они 100% стали профессиональными футболистами или профессиональными спортсменами, потому что это на самом деле не очень благодарный труд. Все-таки и здоровье, сейчас я ощущаю на себе проблемы со здоровьем - с коленями, с суставами. Но все-таки то, что они с детства будут себе прививать какую-то дисциплину и порядок, наверное, для нас это важно.

Михайло Герасименко: А дружина хоче, щоби вони займалися професійним спортом?

Сергій Ребров: Я не думаю, что она сейчас об этом думает.

Михайло Герасименко: Ще занадто малі.

День заканчивался, начинался снова, и я начинал снова проживать этот день, мне это интересно, я не мечтатель, не мечтаю, я рад тому, что у меня есть сейчас

Сергій Ребров: Мы об этом не говорили. Да, есть родители, которые понимают: вот, сейчас родился сын или дочка и 100% он будет, я все сделаю, чтобы он стал профессиональным спортсменом. Но, наверное, это думают те люди, которые не прошли весь этот жизненный путь профессиональным спортсменом, потому что, к сожалению, профессиональный спортсмен - это очень травматично. Достаточно посмотреть на тех заслуженных людей киевского Динамо, заслуженных футболистов, которые закончили, я со многими общаюсь и есть достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Михайло Герасименко: Доречі, про дружину. Я від неї просто в захопленні, не кожна українська жінка ризикнула би поїхати в мусульманську країну разом із тренером, вона ризикнула.

Сергій Ребров: Она была там 5 месяцев. На самом деле то, где мы жили, это закрытая территория, где живут в основном только одни иностранцы, в основном из американского посольства очень много, там огромное представительство американского посольства, других посольств. Были и украинцы, со многими украинцами я общался там. Много бассейнов, много солнца, море, я не думаю, что это было как-то очень рисковано. Единственная проблема, что ты практически никуда не выходишь, находишься на этой территории…

Михайло Герасименко: А як же проводили вільний час? У вас вихідні від футболу.

Сергій Ребров: Как раз у Ани проходил срок беременности, ей как раз нужно было поплавать, бассейн, солнце, иногда могли выехать в какой-то ресторан поужинать вечером, но практически все время проводили вместе, потому что тренировки были вечером с 7 до 9, до полдесятого я занят, но в основном дома и с этим все нормально было.

Михайло Герасименко: Наприкінці нашої програми хотілося би від вас почути відповідь на таке запитання: яка є футбольна і не футбольна мрія Сергія Реброва?

Сергій Ребров: Не знаю, я никогда не мечтал. Когда играл в футбол, все говорили: вот, у вас мечта, может быть, выиграть Лигу чемпионов? Я всегда жил сегодняшним днем и готовился к каждой игре. День заканчивался, начинался снова, и я начинал снова проживать этот день, мне это интересно, я не мечтатель, не мечтаю, я рад, что у меня есть сейчас. У меня есть моя семья, у меня есть поддержка, у меня есть люди, которые уважают меня в моей стране и сейчас, когда я вернулся из Саудовской Аравии, куда бы я не пошел, везде люди узнают, везде просят автографы, фотографируются. Конечно, наверное, это важно, что ты делаешь что-то в жизни, что полезно людям, что нравится людям и я живу сегодняшним днем.

Михайло Герасименко: Ось такий він, гість нашої сьогоднішньої програми Фан-сектор Сергій Ребров, якому ми зичимо знайти свою команду і виграти з нею щонайменше Чемпіонат, а то і Лігу чемпіонів.

Сергій Ребров: Спасибо!

(c) НВ