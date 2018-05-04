Аваков пообещал не пускать на финал Лиги чемпионов болельщиков, незаконно посещавших Крым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что лица, которые незаконно посещали оккупированный Россией Крым не будут допущены в страну на финал Лиги чемпионов-2018, который состоится в Киеве.

Как заявил на брифинге глава Госпогранслужбы Украины Петр Цыгыкал, его ведомство будет работать по предварительным спискам, которые будут получены от авиакомпаний и будут обработаны, поэтому те, кто приедет, будут проходить по ускоренному режиму, сообщает 112.ua.

"Кроме нарушителей государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями", - отметил Аваков.

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Накануне исполнительный директор УЕФА по мероприятиям Мартин Каллен заявил о готовности Киева к проведению финала Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в 21.45.

На днях стали известны участники финала Лиги чемпионов. После побед в полуфинале над Баварией и Ромой соответственно ими оказались испанский Реал и английский Ливерпуль.