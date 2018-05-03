Звездная украинская саблистка снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

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Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии
Фото: XXL Ukraine

Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Как сообщает Xsport, спортсменка украсит обложку майского номера популярного мужского журнала. В его анонсе сказано, что он будет посвящен новому поколению.

"Для нас Ольга временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала еще одно свое бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование. В эксклюзивном интервью Ольга рассказала о своем стиле на фехтовальной дорожке и вне ее", - сказано в анонсе.

Ранее откровенную фотосессию для XXL провела титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина.

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