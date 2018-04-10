Журналист рассказал, по каким правилам состоится бой Мейвезер - Макгрегор

Шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси сообщил о том, что поединок боксера Флойда Мейвезера и бойца смешаннных боевых искусств Конора Макгрегора пройдет по адаптированным правилам.

В своем аккаунте в Twitter журналист написал, что поединок состоится в октагоне - ринге смешанных боевых искусств - в 4-х унцевых перчатках, без боксерок, пять раундов по пять минут в легком весе.

По его словам, будут запрещены удары ногами, тейкдаунов, локтей, а также коленей, тогда как некоторые приемы вроде клинча будут разрешены.

Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом Конором МакГрегором состоялся по правилам бокса 27 августа 2017 года. Бой завершился досрочной победой американца техническим нокаутом в 10 раунде.

Впоследствии Макгрегор призывал Мейвезера провести с ним реванш по правилам его вида спорта.

В то же время, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик заявлял, что хотел бы подняться на три весовых категории и провести поединок против ирландца в октагоне по правилам смешанных единоборств.