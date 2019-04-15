Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей на чемпионате Европы
Женская сборная Украины выиграла общий зачет на чемпионате Европы по борьбе.
По итогам первенства, которое прошло в румынском Бухаресте, национальная команда набрала 168 очков и опередила вторую Болгарию на 56 баллов.
Третью позицию заняла Турция, у которой 98 пунктов. Сборная Украины выиграла четыре золотые и две серебряные медали.
Четвертую награду высшей пробы завоевала Алина Бережная в соревнованиях до 72 килограмм, победив представительницу Германии Анну Кармен.
Серебряные медали в копилку украинской национальной команды добавили Лилия Горишная (до 53 кг) и Татьяна Кит (до 57 кг).
Ранее украинки Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе.
НВ