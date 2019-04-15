Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей на чемпионате Европы 15 апреля, 14:39 366 Цей матеріал також доступний українською Unitedworldwrestling.org Татьяна Кит принесла одну из медалей Украине Unitedworldwrestling.org

Женская сборная Украины выиграла общий зачет на чемпионате Европы по борьбе.

По итогам первенства, которое прошло в румынском Бухаресте, национальная команда набрала 168 очков и опередила вторую Болгарию на 56 баллов.

Третью позицию заняла Турция, у которой 98 пунктов. Сборная Украины выиграла четыре золотые и две серебряные медали.

#WrestleBucharest Final Women's Wrestling Results

🏆 - Ukraine 🇺🇦 (168 points)

🥈 - Bulgaria 🇧🇬 (112 points)

🥉 - Turkey 🇹🇷 (98 points)

Fourth – Azerbaijan 🇦🇿 (96 points)

Fifth - Russia 🇷🇺 (89 points) 12 апреля 2019 г.

Четвертую награду высшей пробы завоевала Алина Бережная в соревнованиях до 72 килограмм, победив представительницу Германии Анну Кармен.

Серебряные медали в копилку украинской национальной команды добавили Лилия Горишная (до 53 кг) и Татьяна Кит (до 57 кг).

Ранее украинки Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе.

НВ