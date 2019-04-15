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Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей на чемпионате Европы

15 апреля, 14:39
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Женская сборная Украины по борьбе стала лучшей на чемпионате Европы - фото

Unitedworldwrestling.org

Татьяна Кит принесла одну из медалей Украине

Женская сборная Украины выиграла общий зачет на чемпионате Европы по борьбе.

По итогам первенства, которое прошло в румынском Бухаресте, национальная команда набрала 168 очков и опередила вторую Болгарию на 56 баллов. 

Третью позицию заняла Турция, у которой 98 пунктов. Сборная Украины выиграла четыре золотые и две серебряные медали. 

Четвертую награду высшей пробы завоевала Алина Бережная в соревнованиях до 72 килограмм, победив представительницу Германии Анну Кармен.

Серебряные медали в копилку украинской национальной команды добавили Лилия Горишная (до 53 кг) и Татьяна Кит (до 57 кг). 

Ранее украинки Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова завоевали золотые медали на чемпионате Европы по борьбе.

НВ

Теги:   Сборная Украины

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