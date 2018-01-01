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Женская сборная Украины узнала соперников на Евробаскете-2019

Сегодня, 15:53
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На прошлом Евробаскете сборная Украины дошла до 1/8 финала

Фото: ФБУ

В Белграде состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы по баскетболу 2019, по итогам которой сборная Украины получила своих соперников.

Украинская команда была посеяна в третьей корзине и попала в группу А, где ее соперниками стали Великобритания, Латвия и Испания, которая является действующим чемпионом Европы, сообщает официальный сайт федерации баскетбола Украины.

Интересно, что с испанской командой украинская сборная играла в отборе на Евробаскет-2019. Тогда сборная Украины проиграла испанкам два матча. Также против Испании Украина играла на Евробаскете-2017, где также потерпела поражение.

Все группы Евробаскета-2019:

Группа А: Украина, Великобритания, Латвия, Испания

Группа В: Швеция, Франция, Чехия, Черногория

Группа С: Венгрия, Турция, Италия, Словения

Группа D: Беларусь, Россия, Бельгия, Сербия

Евробаскет-2019 пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля 2019 года.

Сборная Украины свои матчи сыграет в Риге. Победители групп пройдут в четвертьфинал. Команды, занявшие 2-3 места, сыграют в 1/8 финала турнира.

На Евробаскете-2017 женская сборная Украины дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Словакии.

 

Теги:   Сборная Украины Евробаскет Баскетбол

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