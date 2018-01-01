Женская сборная Украины узнала соперников на Евробаскете-2019
В Белграде состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы по баскетболу 2019, по итогам которой сборная Украины получила своих соперников.
Украинская команда была посеяна в третьей корзине и попала в группу А, где ее соперниками стали Великобритания, Латвия и Испания, которая является действующим чемпионом Европы, сообщает официальный сайт федерации баскетбола Украины.
Интересно, что с испанской командой украинская сборная играла в отборе на Евробаскет-2019. Тогда сборная Украины проиграла испанкам два матча. Также против Испании Украина играла на Евробаскете-2017, где также потерпела поражение.
Все группы Евробаскета-2019:
Группа А: Украина, Великобритания, Латвия, Испания
Группа В: Швеция, Франция, Чехия, Черногория
Группа С: Венгрия, Турция, Италия, Словения
Группа D: Беларусь, Россия, Бельгия, Сербия
Евробаскет-2019 пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля 2019 года.
Сборная Украины свои матчи сыграет в Риге. Победители групп пройдут в четвертьфинал. Команды, занявшие 2-3 места, сыграют в 1/8 финала турнира.
На Евробаскете-2017 женская сборная Украины дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Словакии.