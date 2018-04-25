Женская сборная Украины по биатлону получит российского наставника

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная анонсировала назначение пока что неизвестного российского специалиста наставником национальной команды.

Спортсенка заявила, что тренера объявят 30 апреля, сообщает Sport Arena. По ее словам, известно, что им будет россиянин, у которого будет два ассистента.

В интервью Biathlon.com.ua президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что решение о наставнике сборной в начале мая примет комиссия, в состав которой вошли два специалиста от Министерства молодежи и спорта, два – от научной группы, три тренера, рекомендованные тренерским советом, а также представители федерации и Центра олимпийской подготовки.

"Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимален: это и языковой барьер, и ментальная несовместимость, особенно с нашим женским коллективом. Потому, чтобы сохранить коллектив, мы рассматриваем варианты с тренерами из славянских государств", - отметил функционер.

Недавно словенец Урош Велепец покинул пост наставника женской сборной Украины по биатлону после провального выступления команды на Олимпийских Играх-2018 и скандальных обвинений со стороны его подопечной.

Команда заняла 11-е место по итогам женской эстафеты, где накануне Игр ей прогнозировали медаль. Одна из биатлонисток сборной Валентина Семеренко раскритиковала тренеров женской олимпийской команды по биатлону в Пхенчхане после того, как ей не удалось попасть в состав участниц женской эстафеты.