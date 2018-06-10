10 июня 2018, воскресенье

Жданов назвал поджог одной из причин пожара на учебно-спортивной базе во Львове

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В обновлённом комплексе, который открыли два года, назад были современные стрелковый и лучный тиры.
Фото: ГУ ДСНС Украины в Львовской области

В обновлённом комплексе, который открыли два года, назад были современные стрелковый и лучный тиры.

Министр молодёжи и спорта Игорь Жданов не исключает, что причиной возгорания стрелкового комплекса на учебно-спортивной базе во Львове является поджог.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в обновленном комплексе, который открыли два года назад, был современный стрелковый тир, также там занимались лучники. Теперь, сообщает министр, помещение не пригодно для эксплуатации.

"Ждем окончательный вывод правоохранительных органов о причинах пожара. Не исключено, что это был поджог", - подчеркнул Жданов.

Территория учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины является многофункциональной ареной. Кроме стрельбища здесь есть стадион, бассейны, а также один из лучших в Украине велотреков.

Ранее стало известно, что во Львове загорелись здания спорткомплекса СКА.

До этого сообщалось, что в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

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