Жданов назвал поджог одной из причин пожара на учебно-спортивной базе во Львове

Министр молодёжи и спорта Игорь Жданов не исключает, что причиной возгорания стрелкового комплекса на учебно-спортивной базе во Львове является поджог.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в обновленном комплексе, который открыли два года назад, был современный стрелковый тир, также там занимались лучники. Теперь, сообщает министр, помещение не пригодно для эксплуатации.
"Ждем окончательный вывод правоохранительных органов о причинах пожара. Не исключено, что это был поджог", - подчеркнул Жданов.
Территория учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины является многофункциональной ареной. Кроме стрельбища здесь есть стадион, бассейны, а также один из лучших в Украине велотреков.
Ранее стало известно, что во Львове загорелись здания спорткомплекса СКА.
До этого сообщалось, что в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.
Комментарии
Правила комментирования