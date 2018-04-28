"Все было зря!": олимпиец Беленюк прокомментировал запрет на участие в чемпионате Европы в РФ

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, Бразилия, по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что не поедет в российский Каспийск на чемпионат Европы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Спортсмен заявил, что до последнего боролся за право ехать на эти соревнования и приложил бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг на этом всеевропейском форуме, однако за неделю до выезда Беленюку запретили ехать на чемпионат.
"Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", – добавил олимпийский призер.
Спасибо огромное @zlatkin_leather за предоставленную крутую сумку с изображением меня с украинским флагом после победы на чемпионате Европы 2016! Очень символично, что она дошла ко мне в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в российском Каспийске и на который, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции! Спасибо Диме за сумку! У меня всё!
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Напомним, в марте министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ.
17 апреля Ассоциация спортивной борьбы Украины разрешила отправить украинских борцов на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске.
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