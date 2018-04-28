"Все было зря!": олимпиец Беленюк прокомментировал запрет на участие в чемпионате Европы в РФ

За неделю до выезда Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в России

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, Бразилия, по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что не поедет в российский Каспийск на чемпионат Европы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Спортсмен заявил, что до последнего боролся за право ехать на эти соревнования и приложил бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг на этом всеевропейском форуме, однако за неделю до выезда Беленюку запретили ехать на чемпионат.

"Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", – добавил олимпийский призер.

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Напомним, в марте министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ.

17 апреля Ассоциация спортивной борьбы Украины разрешила отправить украинских борцов на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске.