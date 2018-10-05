Возвращение легенды: Сможет ли Макгрегор победить русского "медведя" Нурмагомедова. Какие ставки?

НВ представляет анонс самого ожидаемого поединка по смешанным боевым искусствам этого года между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Все меньше времени остается до самого ожидаемого поединка по смешанным боевым искусствам этого года. Любимец публики Конор “Печально известный” Макгрегор возвращается в октагон после двухлетней паузы, чтобы забрать у Хабиба «Русского медведя» Нурмагомедова свой пояс чемпиона UFC.

Болельщики уже успели соскучиться по ирландцу, а также его выходкам - видимо, поэтому он решил разочаровывать их. В преддверии боя Макгрегор уже немало «начудил». Конор напал на автобус с Хабибом, из-за чего вместо схватки получил судебные разбирательства, затем пытался напоить соперника своим фирменным виски во время пресс-конференции, не раз оскорблял отца Нурмагомедова… Отец Хабиба, который является его тренером, не получил визу в США и в итоге не сможет поддержать своего сына во время самого боя.

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Макгрегор умеет устраивать шоу за пределами октагона. Он не только живая легенда ММА, но и самый популярный боец UFC. Нурмагомедов ведет себя гораздо скромнее, но при этом тоже умудряется попадать в скандалы. Ему часто припоминают, как он издевался над бездомными, заставляя их отжиматься за деньги. Еще был конфликт со звездой российской эстрады Тимати, во время которого Хабиб отметился несколькими оскорбительными выражениями, что многим не понравилось. Вот и получается, что играет в плохого парня Конор, а шишки летят в Нурмагомедова.

В любом случае, россиянин должен быть благодарен Макгрегору за то, как он в одиночку раскручивает бой. Если бы Нурмагомедов сейчас вышел драться с кем-то другим, вряд ли бы он мог рассчитывать на действительно крупный гонорар. Его рекорд - 530 000 долларов за бой c Элом Яквинтой, в котором Хабиб завоевал титул чемпиона. Сейчас же речь идет о сумме в 10 млн долларов. Ирландец же обогатится примерно на $15 млн долларов. Так что без Макгрегора сам россиянин мало кому интересен. С этим сложно поспорить.

Что касается боя, по мнению аналитиков Parimatch тут преимущество все же у Хабиба (60% на 40% у Конора), который ранее еще ни разу не проигрывал. Правда, Макгрегор всегда напоминает, что серьезных оппонентов у Нурмагомедова еще не было.

Преимущество ирландца в его ударной технике. Он часто посылал соперников в нокаут и выигрывал досрочно. Россиянин же опасен в борьбе и ловит оппонентов на болевых или удушающих приемах. В этот раз цифры говорят о том, что мы должны увидеть быструю развязку, буквально в первом-втором раунде. Это и неудивительно, учитывая высокий градус напряжения. Бойцы обязательно устроят в октагоне настоящую войну. Пропустить такое нельзя!

Бой Макгрегор – Нурмагомедов состоится 6 октября 2018 года ориентировочно в 05.00. Поединок покажет телеканал 2+2.