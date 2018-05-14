Во время соревнований в Италии украинский мотогонщик вылетел на скорости с трассы - видео

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Украинец отделался сотрясением и ушибами
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Украинец отделался сотрясением и ушибами

В Италии во время соревнований в городе Имола украинский мотогонщик Никита Калинин столкнулся с соперником, в результате чего вылетел на скорости с трассы.

Об этом рассказал у себя в Facebook спортивный журналист Макс Сергеев, опубликовав видео аварии.

По его словам, сейчас Калинин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

"По информации на данный момент наш пилот находится в медицинской клинике и в относительном порядке: много ушибов и растяжений, сильный вывих голеностопа и сотрясение", - сообщил Сергеев.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мотоциклист влетел на скорости в толпу людей.

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