Во Львове скоропостижно скончался 28-летний экс-чемпион мира по фри-файту

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Игорь Слюсарчук умер в возрасте 28 лет
Фото: ZAXID.NET

Игорь Слюсарчук умер в возрасте 28 лет

Двукратный чемпион мира по фри-файту Игорь Слюсарчук скоропостижно скончался во Львове в возрасте 28-ми лет

По информации ZAXID.NET, смерть спортсмена наступила в 10:30 6 февраля в его арендованной квартире. Следов насилия не обнаружено. Причину смерти еще будут устанавливать специалисты, однако, по предварительным данным, она наступила после инсульта.

Недавно Слюсарчук только вернулся с соревнований, у него остались жена и маленький сын. 

Свой первый бой в соревнованиях смешанного стиля украинец провел в 2010 году. С того времени он принимал участие в 30-ти поединках, 15 из которых выиграл нокаутом. В 2011 и 2012 годах он становился чемпионом мира по фри-файту в супертяжелом весе.

Напомним, на прошлой неделе боец смешанных единоборств (ММА) Тимоти Вудс сам себя отправил в нокаут во время боя против Тима Карона.

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