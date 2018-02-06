Во Львове скоропостижно скончался 28-летний экс-чемпион мира по фри-файту

Двукратный чемпион мира по фри-файту Игорь Слюсарчук скоропостижно скончался во Львове в возрасте 28-ми лет

По информации ZAXID.NET, смерть спортсмена наступила в 10:30 6 февраля в его арендованной квартире. Следов насилия не обнаружено. Причину смерти еще будут устанавливать специалисты, однако, по предварительным данным, она наступила после инсульта.

Недавно Слюсарчук только вернулся с соревнований, у него остались жена и маленький сын.

Свой первый бой в соревнованиях смешанного стиля украинец провел в 2010 году. С того времени он принимал участие в 30-ти поединках, 15 из которых выиграл нокаутом. В 2011 и 2012 годах он становился чемпионом мира по фри-файту в супертяжелом весе.

Напомним, на прошлой неделе боец смешанных единоборств (ММА) Тимоти Вудс сам себя отправил в нокаут во время боя против Тима Карона.