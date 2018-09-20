Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после признания его соответствующим кодексу организации.

Президент ВАДА Крэйг Риди объявил о том, что такое решение приняло большинство исполнительного комитета агентства на основе рекомендации независимого комитета по рассмотрению соблюдения кодекса, сообщает официальный аккаунт организации в Twitter.

Вместе с тем, отметил функционер, ВАДА должен быть предоставлен доступ к бывшим данным и образцам допинг-проб московской лаборатории в четкие сроки. Исполком исключит РУСАДА, если этот график не будет соблюден.

ВАДА признало РУСАДА несоответствующей кодексу организации в 2015 году из-за систематических манипуляций антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России на государственном уровне в период Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

18 июля 2016 года информация о подмене мочи российских спортсменов чиновниками и функционерами во время Олимпиады в Сочи 2014 года была официально подтверждена ВАДА.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены участвовали в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным (олимпийским) флагом, в церемониях их награждения звучал олимпийский гимн. Это было первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг.