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В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпийские игры

Сегодня, 07:00
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В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпийские игры - фото

Olympic.org

Билеты на летние Олимпийские игры в Токио стоят от 19,75 до 2370 евро

В Японии началась первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Как сообщает DW, японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта.

Для жителей остальных стран продажи начнутся 15 июня.

Самые дешевые билеты стоят 19,75 евро. Самые дорогие позволяют их обладателям посетить церемонию открытия и обойдутся в 2370 евро.

По оценкам организаторов, от 70 до 80% билетов будут проданы японцам.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

Теги:   Токио Олимпийские игры Япония

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