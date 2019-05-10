В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпийские игры Сегодня, 07:00 1706 Цей матеріал також доступний українською Olympic.org Билеты на летние Олимпийские игры в Токио стоят от 19,75 до 2370 евро Olympic.org

В Японии началась первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Как сообщает DW, японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта.



Для жителей остальных стран продажи начнутся 15 июня.

Самые дешевые билеты стоят 19,75 евро. Самые дорогие позволяют их обладателям посетить церемонию открытия и обойдутся в 2370 евро.

По оценкам организаторов, от 70 до 80% билетов будут проданы японцам.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.