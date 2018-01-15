В США арестовали бывшую звезду НБА Денниса Родмана

Известный баскетболист Деннис Родман, включенный в Зал славы НБА, был арестован в Калифорнии в ночь на 14 января.
Причиной ареста стало вождение в нетрезвом состоянии, передает CNN.
Бывший баскетболист провел ночь в участке и был освобожден утром в воскресенье, 14 января.
Деннис Родман является бывшим американским баскетболистом, выступавшим за различные клубы НБА.
За свою карьеру стал обладателем пяти чемпионских перстней (1989, 1990, 1996, 1997, 1998). Запомнился своим агрессивной игрой и постоянной сменой имиджа.
Также Родман сыграл множество роль в кино и занимался рестлингом.
В марте 2013 года посетил Северную Кореюи и принял участие в торжественном обеде с лидером страны Ким Чен Ыном, который является поклонником баскетбола.
Комментарии
Правила комментирования