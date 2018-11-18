В России чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии - СМИ

Чемпион мира по рукопашному бою смертельно ранил офицера Росгвардии из пистолета

В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою возле одного из кафе застрелил лейтенанта Росгвардии, находящегося при исполнении служебных обязанностей, сообщает российский Интерфакс.

По информации источника, сотрудник правоохранительных органов решил прекратить конфликт людей возле заведения, после чего один из его участников, который оказался известным спортсменом, открыл стрельбу.

"В ходе решения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", - сказано в сообщении.

Имя убийцы уже известно правоохранительным органам, сейчас он находится в розыске.

"По имеющейся информации, стрелок является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.

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