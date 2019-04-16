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В плей-офф НБА команда отыграла рекордные 31 очко - видео

Вчера, 18:01
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В плей-офф НБА команда отыграла рекордные 31 очко - видео - фото

Kyle Terada-USA TODAY Sports via Reuters

Монтрез Харрелл стал одним из героев игры

В первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Клипперс отыграл рекордные "-31" очко в матче против Голден Стэйт.

За 20 минут до конца игры хозяева паркета вели 94:63, но гости не стали мириться с таким положением вещей и сумели отыграться.

Главным героем игры выступил запасной Лос-Анджелеса Лу Уильямс. В его активе 36 очков, 11 передач, в пассиве - пять потерь.

Еще одним важным творцом успеха Лос-Анджелеса стал Монтрез Харрелл. Форвард набрал 25 очков и совершил 10 подборов.

Автором победного броска выступил Лэндри Шэмет, которому с его помощью удалось набрать три очка. В итоге его команда выиграла 135:131 и сравняла счет в серии - 1:1.

Видео и обзор матча Голден Стэйт - Клипперс

Ранее легендарный баскетболист Дирк Новицки объявил о завершении профессиональных выступлений в 40 лет.

Теги:   Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт НБА Баскетбол

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