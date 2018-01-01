В Колумбии в ДТП погибли девять баскетболистов
Сегодня, 20:46
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На юго-западе Колумбии в районе города Йотоко в результате ДТП погибли 9 баскетболистов молодежной команды, еще 22 человек получили ранения.
Причиной трагедии называют дорогу со многими поворотами и отказ тормозов при спуске, в результате чего автобус потерял управление и перевернулся, сообщает El Tiempo.
Полиция начала расследование данной трагедии.
В ноябре этого года в перуанском регионе Чачапояс на севере страны автобус с детской командой по футболу сорвался в пропасть, в результате чего погибли водитель и шесть подростков в возрасте 13-14 лет.