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В Колумбии в ДТП погибли девять баскетболистов

Сегодня, 20:46
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Трагедия унесла 9 жизней

Фото: AFP

На юго-западе Колумбии в районе города Йотоко в результате ДТП погибли 9 баскетболистов молодежной команды, еще 22 человек получили ранения.

Причиной трагедии называют дорогу со многими поворотами и отказ тормозов при спуске, в результате чего автобус потерял управление и перевернулся, сообщает El Tiempo.

Полиция начала расследование данной трагедии.

В ноябре этого года в перуанском регионе Чачапояс на севере страны автобус с детской командой по футболу сорвался в пропасть, в результате чего погибли водитель и шесть подростков в возрасте 13-14 лет.

Теги:   Колумбия Баскетбол ДТП

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