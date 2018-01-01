В Колумбии в ДТП погибли девять баскетболистов Сегодня, 20:46 14 Цей матеріал також доступний українською Трагедия унесла 9 жизней Фото: AFP

На юго-западе Колумбии в районе города Йотоко в результате ДТП погибли 9 баскетболистов молодежной команды, еще 22 человек получили ранения.

Причиной трагедии называют дорогу со многими поворотами и отказ тормозов при спуске, в результате чего автобус потерял управление и перевернулся, сообщает El Tiempo.

Полиция начала расследование данной трагедии.

В ноябре этого года в перуанском регионе Чачапояс на севере страны автобус с детской командой по футболу сорвался в пропасть, в результате чего погибли водитель и шесть подростков в возрасте 13-14 лет.